Jubileumi kiállítást rendeznek Bukarestben a nagybányai festőiskola alapításának 130. évfordulóján

A nagybányai festőiskola megalapításának 130. évfordulója alkalmából a legendás művésztelep első száz évét bemutató jubileumi kiállítás nyílik a román fővárosban, Bukarestben, a Liszt Intézet Bukarestben – közölte az MTI-vel a szervező intézmény.

A február 5-én megnyíló, Nagybánya művészete 130 (1896–2026) című tárlat a Nagybányai Megyei Szépművészeti Múzeum gazdag gyűjteményéből kínál reprezentatív válogatást.

Az európai rangú kulturális jelenség előtt tisztelgő bukaresti kiállítás tematikailag és technikailag is sokszínű képet ad a nagybányai művésztelep örökségéről. Tájképek, portrék, önarcképek, életképek és csendéletek idézik meg a nagybányai művészet meghatározó korszakait és stílusirányzatait, a plein airtől és az impresszionizmustól a posztimpresszionizmuson és az expresszionizmuson át egészen az újklasszicizmusig és az avantgárdig.

A tárlat a művésztelep alapítóinak és meghatározó mestereinek munkáit vonultatja fel, köztük Hollósy Simon, valamint a kolónia társalapítói – Ferenczy Károly, Iványi-Grünwald Béla, Thorma János és Réti István – alkotásait. Emellett gazdag válogatás mutatja be a későbbi korszakok kiemelkedő művészeinek munkáit is.

„Nagybánya egyedülálló jelenség: több mint 3500 alkotót fogadott a világ minden tájáról, és a történelem viharai, valamint a gazdasági és közigazgatási törések ellenére is képes volt megőrizni alkotóerejét, önazonosságát és művészeti rangját. A várost ölelő természet, a különleges fényviszonyok és az ott kialakult közösségi életforma olyan alkotásokat hívott életre, amelyek ma is frissnek, élőnek és meglepően aktuálisnak hatnak” – olvasható a kiállítás meghívójában.

A magyar kulturális örökség ritka szépségű kincseit a bukaresti közönség elé táró tárlatot Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága főosztályvezetője, Strébeli Róbert, a kiállítás kurátora, a Nagybányai Megyei Szépművészeti Múzeum igazgatója, valamint Kósa András László, a bukaresti Liszt Intézet igazgatója nyitja meg.

A Nagybánya művészete 130 (1896–2026) című jubileumi kiállítás március 15-ig látogatható Bukarestben.

