A közlekedési beruházások élveznek prioritást Nyitra megyében

Idén is a közlekedési infrastruktúra fejlesztése marad Nyitra megye egyik legfontosabb beruházási prioritása. A megye a másod és harmadosztályú utak felújítására és korszerűsítésére 2026-ban több mint 11 millió eurót különít el – erősítette meg Branislav Becík megyeelnök.

Jelenleg több jelentős útszakasz esetében is folyamatban vannak a közbeszerzési eljárások az Érsekújvári és a Komáromi járásban. Ezek közé tartozik a II/563-as út Érsekújvár belterületén lévő szakasza, a II/580-as út Surányban az I/75-ös úttal alkotott kereszteződésig, valamint a II/589-es út komáromi járásbeli Perbetét és az Érsekújvári járásban található Koltát összekötő szakasza.

A megye számol a II/511-es út felújításával is Ohaj és Ógyalla között, amely az Érsekújvári és a Komáromi járást köti össze. Ennek megvalósítása jelenleg a Közbeszerzési Hivatal eljárása miatt szünetel. Ugyanakkor szakaszosan folytatódnak a munkálatok a Derzsenye és a megyehatár közötti útszakaszon a Lévai járásban.

A Nyitra Megyei Regionális Útkezelőség (RSÚC) a „Közlekedésbiztonság növelése” elnevezésű projekt keretében további több mint egymillió euró értékben végez kisebb javításokat a másod és harmadosztályú utakon. A munkálatok érintik többek között a Peszektergenye–Lontó közötti útszakaszt a Lévai járásban, a Kisbölgyén–Nagybölgyén (Nagytapolcsány városrészei) közötti részt a Nagytapolcsányi járásban, a Köbölkút–Gyiva (Sárkányfalva településrésze) közötti utat az Érsekújvári járásban, valamint Aranyos belterületét és a Nyitra-Nagyemőke közötti külterületi szakaszt.

A Nyitra megyei önkormányzat összesen 534 hidat, 498 kilométernyi másodosztályú, valamint több mint 1500 kilométernyi harmadosztályú utat kezel.

SZE/Felvidék.ma/TASR