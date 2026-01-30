Home Kitekintő Középiskolások ezrei utazhatnak a március 15-i megemlékezés alkalmából a Kárpát-medencében
Középiskolások ezrei utazhatnak a március 15-i megemlékezés alkalmából a Kárpát-medencében

A program a Rákóczi Szövetség támogatásával valósul meg

Fotó: rakocziszovetseg.org

A program célja 1994 óta, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több személyes kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.

A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatra bármely Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet.

A pályázat a hagyományoknak megfelelően lehetőséget teremt arra, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen a nemzeti ünnephez kapcsolódóan.

Az utazási pályázaton 400 ezer forint nyerhető el, az utazók számától és a megtett távolságtól függően.

 Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: 2025. február 22. (vasárnap)

A pályázat a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan február 22-ig bármikor benyújtható.

A pályázati elbírálásnál előnyben részesülnek azok az iskolák, ahol a Rákóczi Szövetségnek középiskolai szervezete működik, illetve további előnyt jelent, ha az utazó csoport programjuk során megemlékezik a 350 éve született II. Rákóczi Ferencről.

Az utazásokat, kirándulásokat 2025. március 7-22. között kell megvalósítani.

Pályázni online űrlapunkon lehet, mely elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

