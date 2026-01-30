Home Kitekintő Zelenszkij szerint Ukrajna év végére készen áll majd az Európai Unióhoz való csatlakozásra
Ukrajna 2026 végére minden tárgyalási fejezet vonatkozásában készen áll majd az Európai Unióhoz való csatlakozásra, a folyamat felgyorsítására az országa elleni orosz fenyegetés miatt van szükség – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak Kijevben nyilatkozva.

Az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó Ukrajnával szomszédos, valamint a „baráti balkáni országok” nem állnak háborúban, és „nincs olyan ellenséges erő a határaikon és Európa határain, amely a jövőben megakadályozná a csatlakozásukat” – tette hozzá Volodimir Zelenszkij az Unian hírügynökség beszámolója szerint.

„Oroszország nem akarja, hogy európai ország legyünk, abban érdekeltek, hogy Ukrajna ne legyen tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak”.

Ezért „ezt most prioritásként kezeljük, hogy biztosítsuk a jövőt”. Megfogalmazása szerint jelenleg „különböző reformok” és „különböző párbeszédek folynak a kvótákról és a kereskedelemről”. Ezt a folyamatot „hosszúnak” nevezte az ukrán államfő.

Az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével folyó béketárgyalásokkal kapcsolatban az ukrán államfő kijelentette: az Egyesült Államok és Irán között „kialakult helyzet” miatt az eredetileg február elsejére Abu-Dzabiba kitűzött találkozó időpontja és helyszíne is megváltozhat.

„Nagyon fontos számunkra, hogy mindenki részt vegyen a találkozón, akivel megállapodtunk, mert mindenki visszajelzést vár”

– hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.

Kérdésekre válaszolva megerősítette, hogy területi kérdésekben még nem született kompromisszum a tárgyalásokon, és megismételte, hogy Ukrajna nem mond le a Donyec-medence térségéről.

Oroszország „megszakította” a hadifoglyok cseréjét Ukrajnával, tavaly október óta nem született döntés ilyen lépésről.

Zelenszkij nyilatkozott arról is: „nem lehetséges”, hogy Moszkvában találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mint ahogy azt sem tartja reálisnak, hogy Putyin utazzon Kijevbe.

MTI/Felvidék.ma

