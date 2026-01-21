Home Kitekintő A Vatikán is meghívást kapott a Béketanácsba
A Vatikán is meghívást kapott a Béketanácsba

Pietro Parolin (Fotó: Vatican News)

A Vatikán is meghívást kapott, hogy részt vegyen a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanácsban – közölte Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár szerdán, hozzátéve, hogy a pápai állam nem tud gazdasági hozzájárulást biztosítani.

Pietro Parolin újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy Vatikán Állam és személyesen XIV. Leó pápa is meghívást kapott a testületbe.

A szentszéki diplomáciát vezető bíboros hozzátette, hogy

jelenleg mérlegelik a meghívást, mivel olyan kérdésről van szó, amelynek megválaszolásához időre van szükség.

Megjegyezte, hogy a Vatikán nem képes gazdasági támogatást nyújtani. Donald Trump korábbi közlése szerint ugyanis az állandó tagság azoknak lesz elérhető, akik 1 milliárd dollárt befizetnek.

Parolin úgy vélte,

nem egészséges az Egyesült Államok és Európa közötti feszültség, amely tovább nehezíti a már így is súlyos nemzetközi politikai helyzetet.

„Párbeszéd kellene viták és feszültség helyett” – mondta Parolin.

MTI/Felvidék.ma

