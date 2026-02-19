Home Kitekintő Több mint 20 ország vezetője vett részt a Béketanács első ülésén
Kitekintő

Több mint 20 ország vezetője vett részt a Béketanács első ülésén

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Több mint 20 ország vezetője vett részt a Béketanács első ülésén Washingtonban csütörtökön – közölte a Fehér Ház szóvivője szerdán.

Karoline Leavitt az amerikai elnök hivatalának napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Donald Trump beszéde nyitotta meg az ülést, amelyet a fővárosban működő – Donald Trump nevét viselő – Békeintézetben (Donald J. Trump Institute of Peace) rendeztek.

Karoline Leavitt emlékeztetett arra, hogy

a Béketanács tagállamai már több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a gázai újjáépítés és humanitárius segélyezés céljaira, valamint a palesztin terület biztonságának megteremtésére.

Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az összeg felhasználását a Béketanács tagjai felügyelik.

A szóvivő sajnálatosnak mondta, hogy

a Vatikán bejelentette, nem vesz részt a testületben, arra hivatkozva, hogy a Béketanács tevékenysége versenyt teremt az ENSZ ezen a téren végzett munkájával.

Karoline Leavitt kifejtette: a béke ügye nem lehet „pártállás kérdése, politikai téma vagy vitára okot adó ügy”. Kijelentette, hogy a Béketanács egy olyan térség újjáépítése felett őrködik, amelyet erőszak, vérontás és szegénység sújtott túlságosan hosszú ideig.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Köszönet a magyar ápolóknak

„Magyarországnak az elvei és az érdekei alapján is...

Márton Áron-emlékévvé nyilvánította 2026-ot a román képviselőház

„Aki a külhoni magyarokat támadja, az a magyar...

Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult a...

Szijjártó Péter nem számít arra, hogy következő hetekben...

Trump: a Béketanács hatása jóval túlnyúlik majd a...

Mesterséges intelligenciával foglalkozó nemzetközi csúcstalálkozót rendeznek

Békemenet lesz március 15-én

Orbán Viktor szerint a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorába léptünk

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma