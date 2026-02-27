Home Itt és Most Zelenszkij Ukrajnába hívta a szlovák kormányfőt
Fico és Zelenszkij egy korábbi felvételen (Fotó: TASR)

Volodimir Zelenszkij Ukrajnába hívta Robert Fico miniszterelnököt, hogy „minden létező kérdést megbeszéljenek”. Az ukrán elnök és a szlovák kormányfő pénteken egyeztetett telefonon. Erről az ukrán elnöki iroda számolt be a közösségi médiában.

Az AFP hírügynökség emlékeztetett, hogy Szlovákia még mindig az orosz energiabehozataltól függ, Kijevet pedig azzal vádolta meg, hogy halogatja a Barátság kőolajvezeték kijavítását – tájékoztatott a TASR.

Fico csütörtökön (február 26.) jelentette be Iglón egy középiskolásokkal folytatott beszélgetésen, hogy telefonon fog egyeztetni Zelenszkijjel. Azt is elmondta, titkosszolgálati információi vannak arról, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes.

Rámutatott, hogy más EU-tagországok is vásárolnak Oroszországtól például cseppfolyósított földgázt, az USA pedig dúsított uránt.

Január 27-e óta nem érkezik orosz kőolaj Szlovákiába és Magyarországra, Ukrajna szerint ennek oka, hogy az orosz bombázás során megrongálódott a vezeték Brodi környékén, Lviv térségében. Fico és Orbán Viktor magyar kormányfő azzal gyanúsítja Kijevet, hogy politikai zsarolás miatt nem indította újra a kőolajszállítást, és a magyarországi választásokba akar beavatkozni. Ukrajna ezt visszautasította, állítása szerint dolgoznak a vezeték helyreállításán.

TASR/Felvidék.ma

