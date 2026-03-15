Orbán Viktor: a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni

Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse, a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni – jelentette ki a miniszterelnök az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett állami ünnepségen vasárnap, a budapesti Kossuth téren.

Orbán Viktor azt mondta: háborúban nem számít, hogy ki vagy, mire jutottál, miben vagy jó, mit akarsz elérni az életben, csak az számít, jól fogod-e a gépfegyvert, az számít, hogyan futsz az ellenség után vagy elől, csak az számít, hány embert öltél meg, hány golyót fogtál fel.

„De mi nem ilyen sorsot szánunk a gyerekeinknek. Mi nem azt a sorsot szántuk a gyerekeink édesanyjának, hogy a fiaikat idegen földön, idegen zászlók alatt temessék el” – fogalmazott.

Vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének

-mondta Orbán Viktor ünnepi beszédében.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „olyan próbatétel előtt állunk, amit még a magamfajta vén csatalovak se láttak, pedig mi már láttunk egyet s mást”.

Kiemelte: nem lehet tudni se a napot, se az órát, amikor a brüsszeliek első katonája Ukrajna földjére lép, de egy dolgot biztosan tudunk: ez meg fog történni. Maguk harsogják büszkén és lelkesen, alig várják, hogy európai uniós felségjelű katonák induljanak Ukrajnába – mondta.

Úgy fogalmazott:

„látjátok ukránok, látod, Zelenszkij! Ez itt a magyarok ezeréves állama”.

Feltette a kérdést, ti azt hiszitek, hogy olajblokáddal, zsarolással, a vezetőink fenyegetésével ránk tudtok ijeszteni? Legyen eszetek, és ezt hagyjátok abba! – szólított fel Orbán Viktor, kiemelve: aki a magyarokat meg akarja törni, annak korábban kell felkelnie, jónéhány száz évvel korábban.

A miniszterelnök azt mondta, „van elég bajotok a keleti fronton, miért támadtok bennünket?” Mi békeszerető és béketűrő nép vagyunk, „adjátok ide az olajunkat, aztán guruljatok a furgonokkal a brüsszeli kasszához a nyugatiak pénzéért, ha már ők nem tudnak nemet mondani” – fogalmazott a kormányfő.

Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza

Orbán Viktor kiemelte: akármekkora is a sokaság, ha gyűlölet és düh hozta össze, abból sohasem lesz szabadság. A sokaság önmagában sosem elég, szabadság csak szeretetből szökhet szárba, és csak az összefogás erősítheti meg – fűzte hozzá.

Hangsúlyozta azt is:

ma Brüsszel is magyar embernek öltözött. Az ő 12 pontja a szolgaság 12 pontja.

Arról szól, mit kívánnak a brüsszeliek, de „mi, márciusiak sohasem törődünk bele, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. Nem engedjük, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk” – fogalmazott.

Nem adjuk a nemzeti és keresztény alkotmányunkat, a rezsicsökkentést, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a világbajnok családtámogatási rendszerünket és Európa legjobb adórendszerét – sorolta, hozzátéve, megvédjük az édesanyák támogatását, a gyermekeinket, és „nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket”.

Orbán Viktor emlékeztetett: ünnepeljük a Rákóczi-felkelést, a ’48-as szabadságharcot, az ’56-os forradalmunkat, amiket egytől egyig mind elveszítettünk, de nem azért, mert elment volna az eszünk.

Akik a felettünk aratott katonai sikereiket ünnepelhetnék, már nincsenek meg. Ma a győztes bécsi és cári udvarnak kellene itt ünnepelnie, de már nincsenek meg. Mohácsot se tudja megünnepelni a győztes ottomán birodalom, mert már nincsen meg.

Az 1944-ben Magyarországot megszálló német Harmadik Birodalom sem ünnepel, és az ’56-os forradalmat leverő Szovjetunió sem tud ünnepelni, mert már az sincs meg – sorolta.

„Ők már nincsenek. Mi pedig itt vagyunk, és itt is leszünk. Akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök”

– fogalmazott.

Hozzátette: „majd összeszedjük őket, kiporoljuk a nadrágjukat, és visszaküldjük őket. Van, akit Brüsszelbe, és van, akit Kijevbe”. Magyarország ezeréves állam, nem nekik való vidék – szögezte le.

Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket

Orbán Viktor kiemelte, 28 kemény nap áll előttük: nem úgy kell nyerniük, mint négy éve, hanem jobban, nem annyi szavazat kell, mint négy éve, hanem több.

Hozzátette: hárommillió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. „Nem elérnünk kell, hanem átlépnünk. Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége” – hangsúlyozta.

„Amíg én vagyok a miniszterelnök, nem hagyom, hogy elvegyék, ami a tietek és ami nektek jár, nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot”

– hangoztatta Orbán Viktor.

Brüsszelből a bürokraták, Kijevből a háborús maffiózók zsarolják, fenyegetik és riogatják Magyarországot. Mindenki azzal, amije van: Brüsszelből a pénzeinket, Ukrajnából az olajunkat blokkolják. Azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert „nem adjuk át nekik a kasszakulcsot” – közölte.

Hozzátette, most kell igazán észnél lennünk, mert a magyarok pénzét el akarják vinni Brüsszelbe és onnan Ukrajnába. Mert a háborúhoz pénz kell, és Brüsszelben kifogytak belőle. Kell a magyarok pénze is, de még ez sem elég, kell a hitel is, és kell mögé a tagállamok fedezete.

„Nem elég nekik a mi pénzünk, még a gyerekeink és az unokáink pénzét is meg akarják szerezni. Ukrajnára hivatkozva adósrabszolgákká akarnak tenni benneteket sokadíziglen” – fogalmazott Orbán Viktor.

Az áprilisi választás után nem „izgágákra”, hanem higgadt, nyugodt és magabiztos vezetőkre van szükség.

„Tiszta fej, hideg vér, biztos kéz. Stratégiai nyugalom és tapasztalat. És ez mind meg is van nálunk. Sőt, ez csak nálunk van meg.

Csak a Fidesz és a KDNP tudja megadni Magyarországnak azt a biztonságot, amire most szükségünk van. És erre mi vagyunk a garancia” – fogalmazott.

Figyelmeztetett azonban: tudni, hogy ez így van, az egy dolog, elmenni és szavazni, az egy másik. A tudás megvan, a szavazat még nincs, az majd április 12-én lehet meg. És meg is lesz, ha megalkuvás nélkül és önmagukkal szemben kíméletlenül végigdolgozzák a következő 28 napot

– jegyezte meg.

„És akkor fényes győzelmet aratunk majd. Olyan fényeset, hogy Brüsszel és Kijev is csak pisloghat. Szegény Tisza folyónk pedig végre visszanyerheti a becsületét. A Fidesz a biztos választás.

A hazának szüksége van rád! Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

– zárta beszédét Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma