„Maradjon a magyar nemzet a szabadság térfelén és a béke oldalán”

A Csemadok Somorjai Alapszervezete többnapos programsorozattal emlékezett meg az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Március 13-án Méry Erzsébet tartott előadást a csallóközi nemes hölgyek szerepéről a szabadságharcban és az üldöztetés éveiben, március 15-én pedig koszorúzással és ünnepi műsorral folytatódtak a rendezvények a Pipagyújtó emlékhelynél. Az esemény szónoka Somogyi Alfréd, a SZAKC elnöke református lelkész, teológiai tanár volt, este pedig a Viharmadár – avagy bor, szerelem, halál című zenés előadás zárta a programot.

Somogyi Alfréd beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy március 15-e ma sem pusztán történelmi emléknap, hanem a nemzeti önazonosság, a lelki szabadság és a közösségi tartás ünnepe is. Beszédének elején önironikusan idézte a Kossuth-nótát: „ha még egyszer azt üzeni, no, majd akkor mozdulunk”, majd hozzátette: „Nem szégyen jó irányba változni!”

A szónok hangsúlyozta, hogy a magyar szabadságeszme mindig erkölcsi alapokon állt. Mint fogalmazott: „Nekünk az államiság ténye, a haza lelki értéke és a nemzet szent fogalma érték volt”, majd ezt a gondolatot egy tömör kijelentéssel erősítette meg:

„48, amiből nem engedünk!”

A Pipagyújtó emlékhelynél tartott megemlékezésen a hét névtelen magyar honvéd előtt is tisztelegtek. Somogyi Alfréd ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „bennük nem a férfit, a katonát, a honvédet, az önfeláldozó családapát tiszteljük, hanem azt, hogy odaálltak a nemzeti szabadság ügye mellé.”

A beszéd egyik központi gondolata a lelki szabadság volt. A lelkész szerint „a szabadság ügyében először felfelé kell tekinteni”, mert „az igazi szabadságot lélekben adja meg nekünk a mindenható Isten.” Ezt a jelenre vonatkoztatva kijelentette:

„Nem félünk kokárdát kitűzni, nem félünk emlékezni, nem félünk a gyermekeinket magyar iskolába járatni, nem félünk Himnuszt énekelni, nem félünk kimondani, hogy a szülőföldünkön itthon vagyunk.”

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a szabadságért való kiállásnak bölcsnek és méltóságteljesnek kell lennie. Mint mondta: „csak okosan, nem fejjel a falnak”, illetve „egy kultúrnemzet tagjához méltóan gondolkodjunk a szabadság felől és ugyanígy tegyünk a szabadságért.”

A szónok a történelmi traumákra is kitért. Felidézte, hogy „a Beneš-dekrétumok nyomán elüldözött majd 200.000 felvidéki magyar ember hiányzik a sorainkból”, ugyanakkor hangsúlyozta: a közösségnek ezeket a helyzeteket „nem ellenségesen, hanem bölcsen kell tudnunk kezelni.”

Beszéde végén Somogyi Alfréd a jelen nemzetközi helyzetére is utalt, különbséget téve a szabadságharc és a háború között. Megfogalmazása szerint „az elsőt a szabadságvágy robbantja ki, a másodikat a birtoklási vágy generálja”, majd a somorjai megemlékezés egyik legerősebb mondataként kijelentette: „Maradjon a magyar nemzet a szabadság térfelén és a béke oldalán.”

A Pipagyújtó emlékhelynél tartott koszorúzáson és ünnepi műsoron közreműködött a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület fúvószenekara, valamint az iskolák diákjai is.

