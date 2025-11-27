Home Itt és Most Žiga szerint Ferenčák távozása sem rengeti meg a koalíciót
Žiga szerint Ferenčák távozása sem rengeti meg a koalíciót

Peter Žiga (Fotó: SITA)

Peter Žiga (Hlas-SD), a parlament alelnöke úgy véli, Ján Ferenčák képviselő lehetséges távozása a Hlas-SD-ből sem ingatja meg a kormánykoalíciót. Emlékeztetett, hogy néhány esetben Ferenčák már korábban sem szavazott együtt a kormánypártokkal. Žiga erről újságíróknak nyilatkozott a parlamentben.

„Ferenčák már a konszolidációs csomagról, az alkotmánymódosításról és más fontos kormánypárti törvényjavaslatokról sem szavazott. Ezért nem gondolom, hogy veszélybe kerül a kormánykoalíció stabilitása” – jegyezte meg.

Žiga azt is hozzátette:

Ha valaki tagja egy csapatnak, kötelességei is vannak, nem élvezheti csak az előnyöket. Szerinte Ferenčáknak el kell döntenie, hová akar tartozni.

Ferenčák korábban bírálta a Hlas-SD-n belüli viszonyokat, közösen Roman Malatineccel, Samuel Migaľlal és Radomír Šalitrošsal, ő azonban végül a párt tagja maradt.

A Hlas-SD júniusi közgyűlésén önreflexióra szólította fel a pártot. Most azért bírálja pártját, mert a Hlas-SD frakciója a leváltását javasolta a parlament európai ügyekért felelős bizottságának elnöki posztjáról.

TASR/Felvidék.ma

