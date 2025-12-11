A saját frakciója váltotta le Ján Ferenčákot – távozik a Hlas-SD parlamenti klubjából

A szlovák parlament csütörtökön titkos szavazással leváltotta Ján Ferenčákot (Hlas–SD) az Európai Ügyek Bizottságának éléről. A döntés elsöprő többséggel született: a jelen lévő 111 képviselő közül 107 támogatta a menesztést, egy képviselő tartózkodott, egy pedig ellene szavazott.
A leváltására irányuló indítványt a Hlas–SD képviselői terjesztették elő, akik Ferenčák helyére Peter Kmecet (Hlas–SD) jelölik. Indoklásuk szerint Kmec „hosszú évekre visszanyúló diplomáciai tapasztalattal, kiváló szakmai kapcsolatokkal és jó nemzetközi megítéléssel” rendelkezik. Kmec a közelmúltban tért vissza a parlamentbe, miután lemondott a helyreállítási tervért és a tudásalapú gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettesi posztról.
Ferenčák bírálja a saját pártját
Ferenčák a szavazás előtt és után is élesen bírálta pártja kommunikációját. Úgy fogalmazott: leváltása „a politikai kultúra próbája”, amely eldönti, hogy a parlamenti tisztségeket a szakmai teljesítmény vagy a pártérdek alapján töltik be. Szerinte az indítvány nem volt megfelelően előkészítve, nem tárgyalták meg, és hiányos az indoklása.
A szavazás előtt jelezte: ha nem váltják le, távol marad majd a szavazásoktól tiltakozásul; ha pedig igen, elhagyja a Hlas–SD parlamenti frakcióját, bár a pártnak tagja marad.
Kilép a frakcióból, de marad a pártban
A leváltás után tartott sajtótájékoztatón Ferenčák megerősítette:
kilép a Hlas–SD parlamenti klubjából, ám egyelőre nem távozik a pártból.
A bizottság új vezetője, Peter Kmec kinevezéséről várhatóan a következő napokban dönt a parlament.
