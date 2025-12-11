A saját frakciója váltotta le Ján Ferenčákot – távozik a Hlas-SD parlamenti klubjából

A szlovák parlament csütörtökön titkos szavazással leváltotta Ján Ferenčákot (Hlas–SD) az Európai Ügyek Bizottságának éléről. A döntés elsöprő többséggel született: a jelen lévő 111 képviselő közül 107 támogatta a menesztést, egy képviselő tartózkodott, egy pedig ellene szavazott.

A leváltására irányuló indítványt a Hlas–SD képviselői terjesztették elő, akik Ferenčák helyére Peter Kmecet (Hlas–SD) jelölik. Indoklásuk szerint Kmec „hosszú évekre visszanyúló diplomáciai tapasztalattal, kiváló szakmai kapcsolatokkal és jó nemzetközi megítéléssel” rendelkezik. Kmec a közelmúltban tért vissza a parlamentbe, miután lemondott a helyreállítási tervért és a tudásalapú gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettesi posztról.

Ferenčák bírálja a saját pártját

Ferenčák a szavazás előtt és után is élesen bírálta pártja kommunikációját. Úgy fogalmazott: leváltása „a politikai kultúra próbája”, amely eldönti, hogy a parlamenti tisztségeket a szakmai teljesítmény vagy a pártérdek alapján töltik be. Szerinte az indítvány nem volt megfelelően előkészítve, nem tárgyalták meg, és hiányos az indoklása.

A szavazás előtt jelezte: ha nem váltják le, távol marad majd a szavazásoktól tiltakozásul; ha pedig igen, elhagyja a Hlas–SD parlamenti frakcióját, bár a pártnak tagja marad.

Kilép a frakcióból, de marad a pártban

A leváltás után tartott sajtótájékoztatón Ferenčák megerősítette:

kilép a Hlas–SD parlamenti klubjából, ám egyelőre nem távozik a pártból.

A bizottság új vezetője, Peter Kmec kinevezéséről várhatóan a következő napokban dönt a parlament.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk