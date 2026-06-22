A nyár kellemetlen velejárója: a szalmonellafertőzés

A szalmonellafertőzés szempontjából a nyár a legveszélyesebb időszak, s a legkockázatosabb élelmiszernek ebből a szempontból a tojás és a baromfihús számít, de a tejben és tejtermékekben is előfordul a kórokozó. A Szlovák Köztársaság Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelete (ŠVPS) ezért óvatosságra int, mivel a nagyon kellemetlen fertőző betegséget okozó baktérium gyorsan szaporodik a nem megfelelően tárolt élelmiszerekben.

„A hőség és a párás környezet kedvez a baktériumok terjedésének. Ezért nyáron még óvatosabbnak kell lenni az élelmiszerek, különösen a baromfihús és a tojás kezelésekor.

A házi készítésű, nem hőkezelt tojásból származó majonézt tartalmazó saláták is kockázatosak a baktériumok előfordulása szempontjából. A szalmonellabaktériumok a kánikulai napokon gyorsabban szaporodnak a tojáshéj felületén, miáltal nagyobb az élelmiszerekbe való átterjedésük kockázata. Az élelmiszerboltokban kapható tojásokat az illetékes hatóságok ellenőrzik. „A legnagyobb kockázatot a nyers vagy félkemény tojás, a házi majonéz, a tiramisu, a nem kellően átsütött kalácsok vagy a baltériumszennyezett konyhai eszközök jelentik” – sorolják a szakemberek, emlékeztetve, hogy idén nyáron is regisztráltak fertőzéses eseteket.

A megelőzés szempontjából fontos az alapos hőkezelés és a higiéniai követelmények betartása.

„A baromfihúsban található szalmonellabaktérium viszonylag gyakori problémát jelent, mivel a baktériumok a baromfifélék belében természetes módon előfordulnak. Különösen kockázatos ebből a szempontból a nyers vagy nem kellően hőkezelt hús, ugyanakkor a konyhában előforduló keresztfertőzés is – például vágódeszkáról, késről vagy konyhapultról” – teszik hozzá.

Ezért fontos a nyers hússal történő manipulációt követően mindent alaposan elmosni és megszárítani. „Kicsomagolás után óvatosan itassuk fel a húsról a nedvességet papírtörlővel, de a nyers baromfihúst ne mossuk meg, hogy a baktériumok ne terjedjenek a konyhában” – tanácsolják. Fontos tudni, hogy a fagyasztás nem pusztítja el a baktériumokat, melyek azonban ilyenkor nem szaporodnak. Ezért fontos a megfelelő tárolás. A szalmonellabaktériumot a hőkezelés pusztítja el, ezért a megfelelően főtt vagy sült baromfihús biztonságos.

Minden Szlovákiában forgalomba hozott élelmiszernek meg kell felelnie a hatályos jogszabályok követelményeinek. Az állami és a regionális állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági felügyeletek ellenőrei számos ellenőrzést végeznek ezzel kapcsolatban.

Tavaly 431 hivatalos baromfihús-ellenőrzés során 27 minta nem felelt meg az előírásoknak.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk