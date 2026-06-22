Trianoni megemlékezések, juniális és nagyinterjú júniusi Kürtösben

Megjelent a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya közéleti-társadalmi havilapjának, a Kürtösnek a júniusi száma. A tartalomból:

Halálának 116. évfordulója alkalmából emlékeztek Mikszáth Kálmánra a nagykürtösi evangélikus templomnál. Két keréken a Csali-völgyben, valamint gyermeknap az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskolában.

A nemzeti összetartozás napja alkalmából a járás több településén is megemlékezéseket tartottak. Nagycsalomján, a szőlőhegyen is meggyújtották az összetartozás tüzét. Bussán, a Barátság hídján emlékeztek a 106 évvel ezelőtti tragikus eseményekre. Gyász és ünnep volt Ipolynyéken, ahol a templomban, majd a Hősök terén emlékeztek Trianonra. Inámban is fellobbant az összetartozás tüze. Június elején gyermeknapot is tartottak a faluban.

Idén az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola adott otthont a Pueri Fabri Regionális és Nemzetközi Gyermekrajz Pályázat kiállítással egybekötött eredményhirdetésének. Gyermeknapot tartottak az Ipolyi Arnold Alapiskolában. Ifjú énekesek töltötték meg az ipolynyéki kultúrházat a Palócföldi Csalogány népdalverseny keretében.

A Szentlélek ünnepén emlékeztek a magyar hősökre Csábon. A községben június 4-én szintén fellobbant az összetartozás tüze. Az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola tanulói és tanárai rendhagyó módon Balassagyarmaton emlékeztek meg a nemzeti összetartozás napjáról.

Az összefogás ereje mutatkozott meg a megújult Juniálison. A Nagykürtösi járás kulturális fesztiválja több évtizedes múltra tekint vissza, otthona a nagycsalomjai Béke park. Itt mutatkoznak be évről évre a régióban működő csoportok, együttesek és szólisták – legyen szó énekről, táncról, zenéről vagy akár prózáról.

Nagyinterjút közöl a júniusi lapszám a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya leköszönő elnökével, Kliment Évával, aki lelkesedéssel és elhivatottsággal végezte több évtizedes munkáját. Óvár adott otthont az Esterházy-szentmisének.

Lőrincz Sarolta Aranka a júniusi népszokásokat szedte csokorba. Csáky Károly Mikszáth nógrádi barátjáról, az ebecki temetőben nyugvó Tersztyánszky Mihályról írt.

A júniusi lapszámból sem hiányozhat Balga Zoltán állandó rovata, ahogyan a kertészeti kistanácsadó, valamint az esemény- és könyvajánló sem.

Pásztor Péter/Felvidék.ma