Gondolatok a Martin György Szakkönyvtárban

Az elmúlt évtizedben a Hagyományok Háza gyűjteményei jelentősen gyarapodtak. Maczelka Árpád, a Hagyományok Háza gyűjteményi főosztályvezetője először a Martin György Szakkönyvtár gazdagodását vázolta.

„Intézményünkben a könyvtár önálló osztályként működik Martin György Szakkönyvtár néven. A bibliotéka nem véletlenül viseli a jeles néptánckutató nevét, mivel a gyűjtemény alapját Martin György hagyatéka adta: a tudós még a Magyar Állami Népi Együttesre hagyományozta öt és félezres könyvtárát.

A hagyaték azóta szépen gyarapodott, mára – a bekötött folyóiratokkal együtt – huszonötezer kötetet számlál. Az elmúlt egy évben szintén jelentősen bővültünk. Könyvtárunk gyűjtési fókusza az Intézmény tevékenységéhez kapcsolódik, de lényegesen felülreprezentált a néptánchoz és a népzenéhez kötődő művek sora.

Emellett azt is fontos kiemelni – mivel a könyvtárral kapcsolatban leginkább a könyvekre, újságokra és magazinokra gondolunk – a profil azért jóval bővebb, mivel könyvtárunkba a kiadvány-jellegű anyagok is beletartoznak.

Itt említhetem meg, hogy az elmúlt évben Voigt Vilmos néprajzkutatótól – a saját személyes érdeklődéséből fakadóan – a világ minden tájáról származó bakelitlemezeket kaptunk. A tavalyi évben számos társintézménnyel működtünk együtt, kiadványaink cseréi mindannyiunk javát szolgálják. Utalnék az Országos Széchenyi Könyvtárral való szoros kapcsolatunkra.

A társintézmény nagyobb mennyiségű magyar kottát kapott Ausztráliából, a duplumokat felajánlották, és mi éltünk a lehetőséggel –, s így a zenei gyűjteményünk is jelentősen gazdagodott. Az elmúlt év szerzeményei között nem feledkezhetünk meg dr. Németh Pálné és Lengyel Györgyi népművészek hagyatékáról: a kiadványok a csipkéhez és a hímzéshez köthetők, s antikváriumban is nehezen fellelhetők.”

Az intézmény munkája igen sokrétű, a főosztályhoz tartozik a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum is, ahol megnyílt a Tulipán&zsálya – a kertekre, virágokra és a népművészetre fókuszáló – kiállítás. Az anyag összeállításában a kurátorokat számos kiadvánnyal tudta segíteni a Martin György Szakkönyvtár, amely ugyanígy törekszik az intézményen belüli megkeresésekre is megfelelően reagálni.

A kollégák általában könyveket és zenei albumokat kérnek, ezen felül a Hagyományok Háza képzéseinek résztvevői is előszeretettel forgatják a könyvtár köteteit, mint például a Szőttesbe álmodott Sárköz és a Magyar csíkjelrendszer kiadványokat. A könyvtár őrzi a tanfolyami záró dolgozatokat is, és az elmúlt tíz év bútorfestő tanfolyamainak záró dolgozatait is. Ezek természetesen nem kölcsönözhetők, de sokak kutatómunkájának alapjául szolgálhatnak.

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Sajtóközlemény/Felvidék.ma/Hagyományok Háza