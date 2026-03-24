Harminc férőhelyes szociális gondozó intézményt adtak át Gútán

Kedden ünnepélyes keretek között adták át a Szociális és Gondozási Központ új, 30 férőhelyes intézményét Gútán. A beruházás uniós forrásból, a Helyreállítási Alap támogatásával valósult meg, és újabb fontos lépést jelent a város szociális ellátórendszerének megerősítésében.

A hivatalos átadó ünnepségen jelen volt Erik Tomáš, munka-, szociális és családügyi miniszter is, aki beszédében hangsúlyozta: egy társadalom erejét az mutatja meg, mennyire képes gondoskodni a leginkább kiszolgáltatottakról. Mint fogalmazott, az ilyen fejlesztések azt példázzák, miként tud az állam valódi segítséget nyújtani az embereknek életük minden szakaszában, a gyermekkortól egészen az időskorig.

A miniszter szerint országszerte új szociális szolgáltató intézmények nyílnak a Helyreállítási Alap finanszírozásával, és a cél az, hogy a segítség minél közelebb kerüljön az emberekhez, különösen a régiókban és a távolabbi településeken élőkhöz. Erik Tomáš azt is jelezte, hogy az ilyen fejlesztések hosszabb távon azt a törekvést szolgálják, hogy a gondozásra szorulók lehetőség szerint saját környezetükhöz közel kapjanak támogatást, szakszerű gondoskodást.

A gútai beruházás jelentőségét az is növeli, hogy nemcsak az idősek és más rászorulók ellátását erősíti, hanem a város szociális biztonságát is kézzelfoghatóan növeli. Egy ilyen intézmény hosszú távon a családokat is tehermentesíti, hiszen nagyobb biztonságot ad azoknak, akik nehezebb élethelyzetben lévő hozzátartozóikról gondoskodnak.

Halász Béla polgármester hangsúlyozta, az új intézmény megvalósítása jelentős mérföldkő Gúta város életében, amely hosszú távon hozzájárul a lakosság életminőségének javításához és a szociális ellátás színvonalának emeléséhez. Hozzátette azt is, hogy az intézmény nemcsak ellátást biztosít, hanem új munkahelyeket is teremt a térségben. Halász Béla úgy fogalmazott: a mintegy 3,5 millió eurós beruházással nem csupán egy új intézmény készült el, hanem egy olyan hely jött létre, ahol az ellátás mellett odafigyelés, tisztelet és valódi otthon várja a lakókat.

Az ünnepi beszédeket követően került sor a szalagátvágásra, amelyet Erik Tomáš miniszter, Halász Béla polgármester, Vörös Tamás kivitelező és Murányi György intézményigazgató közösen végzett el. Ezt követően Nagy Péter János gútai plébános megszentelte az új épületet. A kulturális műsorban a helyi művészeti alapiskola diákjai és tanárai működtek közre.

A beruházás egy korábbi épület felújításával valósult meg, amelyet korszerű, a mai ellátási igényeknek megfelelő, minden szükséges feltételt biztosító szociális otthonná alakítottak át.

SZE/Felvidék.ma