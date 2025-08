Augusztus végén ismét Várlak Fesztivál Füleken

Augusztus 27. és 31. között öt napon át, négy helyszínen, több mint száz programmal várja az érdeklődőket a Várlak Fesztivál Füleken. A Iuvenis Neogradiensis és a Kultfeszt Polgári Társulás idén sem okoz csalódást: rendkívül színes programkínálattal készülnek minden korosztály számára.

Idén a rendezvény már a nulladik napon, augusztus 26‑án elkezdődik A nemzet aranyai című, nagy sikerű magyar dokumentumfilm vetítésével, amelyen vízilabda‑legendáinkkal is találkozhat a közönség.

Az első napon a szervezők a családoknak kedveskednek: a fesztivál a hagyományos Családi piknikkel indul, ahol koncertet ad a KalapJakab és a Brandnyúl, az estét pedig a Hogyan tudnék élni nélküled című film vetítése és közönségtalálkozó zárja a várudvarban.

A második, harmadik és negyedik napon kerül sor a nagyszabású könnyűzenei programokra.

Emellett stand‑up comedy‑vel is készülünk Janklovics Péter és Ács Fruzsina előadásában, szombaton pedig Bán Mór mutatja be nagy sikerű Hunyadi regénysorozatát, amelyen vendégként Törőcsik Franciska, a filmsorozat színésznője is részt vesz.

A fesztivált az ötödik napon egy nagyszabású gálakoncert koronázza meg: az idén 40 éves 100 Tagú Cigányzenekar lép színpadra teljes nagyzenekari felállásban.

A vár alatti parkolóban vásár várja a látogatókat. A Bebek Panzió és Étterem mellett épült pajtában zajlanak majd a közönségtalálkozók és előadások. Ugyanitt található a Pajta Színpad, ahol főként helyi és alternatív zenekarok – többek között Dánielfy, Molnár Tamás, Gypo Circus, Jóvilágvan és Kingfishers – adnak koncertet.

A várudvari nagyszínpadon csütörtökön Desh és Parno Graszt, pénteken az Edda és a Tankcsapda, szombaton pedig Beton.Hofi, valamint ByeAlex és a Slepp lép fel.

A folkszínpad a Honismereti Múzeum udvarán kap helyet szombaton, ahol Nagy Csomor András és Zenekara, a Magyar Banda, valamint a Ritmusa együttes gondoskodik a jó hangulatról, a Paramis Társulat pedig a legkisebbeknek szolgáltat szórakozást.

Újdonságként a Savanya‑udvar Mozikertben minden nap filmvetítések lesznek: a Vili, a veréb, a Vuk, a Zanox, az Együtt kezdtük, a Ludas Matyi és a Nyugati nyaralás is műsorra kerül.

További információk és jegyek az alábbi honlapon találhatóak.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma