Újabb magyar futamgyőzelmek a kajak-kenu világbajnokságon

A délelőtti három után délután újabb három magyar előfutamgyőzelmet láthatott a milánói kajak-kenu világbajnokság nyitónapi küzdelmeinek közönsége és három egység biztosította a helyét a hétvégi döntőkben.
Férfi K-1 1000 méteren óriási mezőny jött össze, hat előfutamot is rendeztek, ennek megfelelően nem lehetett egyből bejutni a döntőbe. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint az első futamban viszonylag gyengébb mezőnyben lapátolt, de önmagával versenyezve remek időt repesztett és fölényesen nyert.
„Megnyomtam a pályát, erős volt a tempó, jó volt az állóképességem és az erőszintem is. Túl erős mezőny most nem jött össze az én futamomban, de nem baj, én csak magamra figyeltem. Kellett, hogy kicsit többet kiadjak magamból annál, mint ami megszokott az előfutamokban” – értékelt a parton a 28 éves klasszis.
„Arra számítok, hogy pénteken már jóval erősebb lesz a verseny a középfutamban, arra nagyon fel kell készülnöm. Addig mozgásban maradok, nyújtok, mobilizálok, elmegyek futni, hogy a keringést fenntartsam, ez az ezer méteren nagyon fontos.”
Kopasz a júniusi Eb előtt betegséggel küzdött, ezután harmadik lett, a viadal után pedig pihent néhány napot. Aztán következett egy újabb alapozás, majd gyorsítás. Mint mondta, ismételt betegség vagy sérülés nem hátráltatta, jól sikerült a felkészülése a vb-re.
„Viszonylag sokat várok magamtól. Először persze be kell jutni a döntőbe, nagyon kemény mezőny jött össze” – tette hozzá.
A K-1 1000 méteren aratott délelőtti győzelme után délután újabb futamot nyert Csikós Zsóka, aki ezúttal az olimpiai számban, 500 méteren ért elsőként a célba. A siker azonban számára sem jelentett döntőt, Kopaszhoz hasonlóan pénteken ő is a középfutamban folytatja. A háromszoros Eb-aranyérmes szolnoki kajakos a befutó után arról beszélt, hogy a visszalőtt rajt kicsit megzavarta és a víz is hullámos volt, ezért nem ez volt élete legjobb pályája. Ezzel együtt örül a nyitónapi eredményeinek és reméli, hogy az 500 méteres középfutamban jó pályára kerül majd.
Győzelemmel mutatkozott be a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású férfi kenu négyes is, amely az 500 méteres versenyben nagyot csatázott a fehéroroszok és a lengyelek hajójával, végül pedig mindkettőt megelőzte. Az első három egység – így a magyar is – már készülhet a szombati döntőre.
A délelőtt 500 méteren – az ötkarikás számban – harmadik hellyel kezdő Kiss Ágnes, Nagy Bianka kenu párosnak 200 méteren elég volt az első három között zárnia, hogy kihagyhassa a középfutamot és ezt a feladatot teljesítette is.
A Ludmila Luzan vezette ukrán kettős mögött másodikként ért célba, így ebben a számban már készülhet a fináléra.
A férfi kenu egyesek 1000 méteres versenyében Adolf Balázs harmadikként ért célba futamában görög és üzbég riválisa mögött, így a középfutamban folytatja. Később azt mondta, nincs kétségbeesve, a második pályája mindig jobban szokott sikerülni, mint az első és reméli, hogy előrébb lép majd az Eb-n elért hetedik helynél.
Pénteken ugyancsak középfutam vár a júniusi, csehországi kontinensviadalon ezüstérmes kenus Opavszky Rékára, aki 500 méter egyesben a címvédő ukrán Luzantól alaposan lemaradva másodikként ért célba előfutamában, így nem sikerült egyenes ágon bejutnia a szombati fináléba.
A női kenu négyesek 500 méteres számában kilenc egység nevezett, így a Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia összeállítású magyar kvartettnek csak a vasárnapi döntőben kell először vízre szállnia.
A további program:
csütörtök:
200 és 500 méteres előfutamok 9.00
200, 500 és 1000 méteres középfutamok 13.30
péntek:
200, 500 és 1000 méteres középfutamok 9.00
200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők 15.00
szombat:
200 és 500 méteres középfutamok, para döntők 9.00
200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők 14.30
vasárnap:
200 és 500 méteres, valamint para döntők 10.00
5000 méteres döntők 14.00
MTI/Felvidék.ma