Újabb magyar futamgyőzelmek a kajak-kenu világbajnokságon

A délelőtti három után délután újabb három magyar előfutamgyőzelmet láthatott a milánói kajak-kenu világbajnokság nyitónapi küzdelmeinek közönsége és három egység biztosította a helyét a hétvégi döntőkben.

Férfi K-1 1000 méteren óriási mezőny jött össze, hat előfutamot is rendeztek, ennek megfelelően nem lehetett egyből bejutni a döntőbe. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint az első futamban viszonylag gyengébb mezőnyben lapátolt, de önmagával versenyezve remek időt repesztett és fölényesen nyert.

„Megnyomtam a pályát, erős volt a tempó, jó volt az állóképességem és az erőszintem is. Túl erős mezőny most nem jött össze az én futamomban, de nem baj, én csak magamra figyeltem. Kellett, hogy kicsit többet kiadjak magamból annál, mint ami megszokott az előfutamokban” – értékelt a parton a 28 éves klasszis.

„Arra számítok, hogy pénteken már jóval erősebb lesz a verseny a középfutamban, arra nagyon fel kell készülnöm. Addig mozgásban maradok, nyújtok, mobilizálok, elmegyek futni, hogy a keringést fenntartsam, ez az ezer méteren nagyon fontos.”