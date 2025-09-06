Home Ajánló Bartók Világverseny döntő a Bartók Rádióban – élőben a Zeneakadémiáról
Szeptember 7-én, vasárnap 18 órától a Zeneakadémia Nagytermében rendezik a Bartók Világverseny döntőjét. A nemzetközi rangú klasszikus zenei megmérettetést a magyar zenekultúra ápolásának és Bartók örökségének közvetítése jegyében a Bartók Rádió sugározza élőben.

A Zeneakadémia által 2017-ben elindított, a Nemzetközi Zenei Versenyek Szövetsége (WFIMC) tagságát is elnyert Bartók Béla nevét viselő versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal művészek mutatják meg tehetségüket, és küzdenek a zsűri, valamint a közönség elismeréséért.  A Bartók Világverseny mára a nemzetközi zenei élet egyik meghatározó eseménye, amely minden évben más-más hangszerre fókuszál. Idén a zongora áll a középpontban: harmincegy fiatal tehetség kezdte meg a versenyt, közülük a legjobbak jutottak el a vasárnapi döntőig.

A fináléban a versenyzőket a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri, és Kovács János Kossuth-díjas karmester vezényel. A megmérettetés nemzetközi zsűrijének elnöke a New York-i Juilliard School tanszékvezetője, Yoheved Kaplinsky lesz.

A versenyzők között hat magyar van: a Zeneakadémián nemrég mesterszakon diplomázott Forgó Benjámin és Pellet Sebestyén, valamint az egyetem doktoranduszai, Kovács Gergely és Orsovai Endre, illetve jelenlegi növendéke, Rozsonits Ildikó, továbbá a romániai születésű Stier Alexa. Mellettük kínai, japán és koreai versenyzők állhatnak pódiumra, valamint amerikai, olasz, spanyol, német és orosz zongoristák is.

A koncert közvetítése előtt a héten a Muzsikáló műsorfolyamban a hallgatók már ízelítőt kaphatnak a verseny hangulatából: interjúkat hallhatnak a résztvevőkkel, a zsűritagokkal, valamint folyamatos beszámolókat a fordulók eredményeiről.

Bartók Világverseny – szeptember 7-én, vasárnap 18 órától a Zeneakadémia Nagytermében és élőben a Bartók Rádióban.

