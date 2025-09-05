Home Itt és Most Fico igazságos békét kíván Ukrajnának
Fico igazságos békét kíván Ukrajnának

Fotó: TASR

Robert Fico, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke (Smer-SD) jó szomszédi, baráti és „nagyon magas színvonalú” kapcsolatokat kíván kialakítani Ukrajnával. Keleti szomszédainknak „jó és igazságos békét” és „nagyon kedvező” európai perspektívát kíván. Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek pedig azt üzente: minél előbb találjon megoldást a biztonsági garanciák kérdésében.

„Szlovákia, mint kis ország, ebben nem tud döntő szerepet játszani, de minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely a fegyverszünet és a béke irányába mutat” – jelentette ki Fico az ukrán elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján, amelyre kijevi tárgyalásaikat követően került sor.

A szlovák kormányfő hangsúlyozta: bízik benne, hogy ahogy ő tiszteletben tartja és meghallgatja Zelenszkijt, úgy az ukrán elnök is tisztelettel fogadja az ő álláspontját.

Biztonságos és megfizethető energiaellátási rendszerre van szükség

Szlovákia az energetikai döntéseket szuverén politikájának megfelelően fogja meghozni – jelentette ki Fico a sajtótájékoztatón. Mint mondta, a cél egy olyan rendszer kialakítása, amely minden ország számára biztosítja a biztonságos és minőségi energiellátást elfogadható áron.

Hozzátette:

Az egyes államoknak nem szabad olyan intézkedéseket hozniuk, amelyek más országok érdekeit károsítják.

Októberben közös kormányülés Szlovákiában

A szlovák miniszterelnök és az ukrán elnök megállapodtak abban, hogy október 20-án Szlovákiában kerül sor a szlovák és az ukrán kormány negyedik együttes ülésére, amelyen mindkét kabinet tagjai részt vesznek.

Fico a sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

A szlovák–ukrán kapcsolatok jó példát mutatnak arra, hogy a politikai nézetkülönbségek nem akadályozhatják meg a tényleges együttműködést.

Hozzátette: Zelenszkijjel megállapodtak a rendszeres kapcsolattartás fenntartásáról.

„Ukrajnának és Szlovákiának egyaránt joga van saját nemzeti érdekeit védeni, de nem más országok rovására” – üzente Fico az ukrán elnöknek.

