Junior Prima díjat vehetett át az M2 Petőfi TV műsorvezetője

Nagy megtiszteltetés érte Hernandez Franco Vivient: a közmédia fiatal műsorvezetőjét Junior Prima díjjal jutalmazták az ismeretterjesztés és média kategóriában. Az elismerést 2007 óta ítélik oda a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, harminc év alatti fiataloknak.

Hernandez Franco Vivien Komáromból indult, pályája kezdetén színésznőnek készült, majd a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem televíziós műsorkészítő szakán szerzett diplomát. Tanulmányait követően különböző televízióknál szerzett tapasztalatot, hat éve az M2 Petőfi TV csapatát erősíti, ahol azóta is élő műsorokban, fesztiválokról és kulturális eseményekről tudósítva bizonyítja szakmai felkészültségét és elhivatottságát.

„Mindig munkálkodott bennem az érzés, hogy szeretném magam megmutatni. Sokáig nem tudtam, hogy énekes, táncos vagy színész leszek, és a műsorvezetés is mindig vonzott. (…) Tíz évvel ezelőtt léptem erre az útra, rengeteget tanultam azóta, a legtöbbet itt, az M2 Petőfi TV csapatában” – fogalmazott Hernandez Franco Vivien a csatorna Esti Kornél című élő műsorban.

Szívügye a magyar zene: évek óta követi és közvetíti a hazai könnyűzenei színtér újdonságait, nyaranta fesztiválok sűrűjéből jelentkezik, és 2024 óta ő a Fülesbagoly Tehetségkutatók házigazdája.

Karrierje egyik meghatározó pillanataként tartja számon, amikor Budapesten interjút készíthetett Will Smith-szel.

Mint mondta, a Junior Prima díj elnyerése nemcsak eddigi pályájának méltó elismerése, hanem egyben megerősítés is abban, hogy a hazai kulturális és zenei élet közvetítésében, fiatal tehetségek bemutatásában, valamint a közönség megszólításában fontos munkát végez.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken és a YouTube-on .

MTVA/Felvidék.ma