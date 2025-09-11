Home Itt és Most Történetének legsikeresebb augusztusát zárta a pozsonyi repülőtér
Történetének legsikeresebb augusztusát zárta a pozsonyi M. R. Štefánik Repülőtér, összesen 355 658 utasa volt, 11 százalékkal több, mint tavaly augusztusban – tájékoztatott Veronika Demovičová, a reptér szóvivője.

A koronavírus-járvány előtt sohasem sikerült átlépni a 350 ezres utasszámot, a rekord 349 ezer utas volt 2018 júliusában.

„Idén már kétszer is átléptük ezt a mágikus határt, júliusban közel 359 ezren fordultak meg a repülőtéren, augusztusban pedig több mint 355 ezren, a két hónap mérlege így 714 ezer fő” – tette hozzá Dušan Novota, a repülőtér vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke.

Augusztusban a legtöbben Antalyába, Londonba (Stansted és Luton együtt), Burgaszba, Larnacába és Hurghadába repültek Pozsonyból.

„A rekordhoz hozzájárult a hét új állandó járat, valamint az utazási irodák charterjáratai” – tette hozzá Novota.

Augusztusban összesen 3533 gép szállt fel, illetve le, az éves növekedés itt 3%-os. A légi teherszállításnál 64%-os az éves növekedés, elérte az 1358 tonnát.

TASR/Felvidék.ma

