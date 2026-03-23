Home Itt és Most Egyhetes biztonsági megelőző akciót tart a rendőrség a vasúton
Itt és Most

Egyhetes biztonsági megelőző akciót tart a rendőrség a vasúton

Felvidék.ma
Illusztráció (wikipedia)

Hétfőtől március 30-ig országos ellenőrző akciót tart a rendőrség a vonatokon és a vasútállomásokon, a Vasúti Rendőrségek Európai Szervezete, a Railpol koordinált akciójának keretében – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Lea Vilhanová, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Az akció fő célja

a biztonság erősítése, a szabályok betartatása, a törvénysértések megelőzése a vonatokon és az állomásokon, a lopások megakadályozása, továbbá az illegális migráció megakadályozása és körözött személyek őrizetbe vétele.

„A vasúti átjárókban leggyakrabban a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt történnek balesetek, például akkor hajtanak rá, amikor nem lehet biztonságosan áthaladni, előzgetik az átjáró előtt várakozó járműveket, figyelmen kívül hagyják a fényjelzést és a közúti jelzéseket” – részletezte Vilhanová.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma