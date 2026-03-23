Egyhetes biztonsági megelőző akciót tart a rendőrség a vasúton

Hétfőtől március 30-ig országos ellenőrző akciót tart a rendőrség a vonatokon és a vasútállomásokon, a Vasúti Rendőrségek Európai Szervezete, a Railpol koordinált akciójának keretében – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Lea Vilhanová, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Az akció fő célja

a biztonság erősítése, a szabályok betartatása, a törvénysértések megelőzése a vonatokon és az állomásokon, a lopások megakadályozása, továbbá az illegális migráció megakadályozása és körözött személyek őrizetbe vétele.

„A vasúti átjárókban leggyakrabban a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt történnek balesetek, például akkor hajtanak rá, amikor nem lehet biztonságosan áthaladni, előzgetik az átjáró előtt várakozó járműveket, figyelmen kívül hagyják a fényjelzést és a közúti jelzéseket” – részletezte Vilhanová.

