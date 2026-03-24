Tudni segíteni kulcsfontosságú 

Nagyszombat megye elsősegélynyújtásra tanítja a középiskolásokat és a lakosságot

Fotó: TTSK

A fiatalok már iskolásként elsajátítják az életmentő készségeket, miközben a lakosság számára is elérhetők az akkreditált képzések

A Nagyszombati kerület folyamatosan növeli a lakosság tudatosságát az elsősegélynyújtás fontosságáról. Akkreditált tanfolyamokon keresztül készíti fel a széles nyilvánosságot a krízishelyzetek kezelésére, ahol gyakran másodpercek döntenek.

Kiemelt figyelmet fordítanak a fiatal generációra is: a szükséges ismereteket és gyakorlati készségeket a középiskolások már tanulmányaik során elsajátítják a megye egész területén.

„Az elsősegélynyújtás képessége életmentő lehet. Éppen ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ezeket a készségeket már a fiatalok is elsajátítsák. Örömmel látjuk érdeklődésüket és elhivatottságukat, amely minden évben megmutatkozik a Nagyszombati megye Ifjú Mentőse versenyen is” – mondta Lucia Šmidovičová, a megyei hivatal egészségügyi osztályának igazgatója.

Az Ifjú Mentőse verseny idén már hatodik alkalommal kerül megrendezésre. Az elmúlt héten zajlottak a selejtezők, amelyekbe a megye 33 középiskolája kapcsolódott be – az egészségügyi szakközépiskolák kivételével.

A résztvevők elméleti tudásukat az elsősegélynyújtás és a véradás témakörében mérték össze, míg a gyakorlati feladatok során valósághű helyzetek megoldását is kipróbálhatták. Többek között újraélesztést gyakoroltak bábun, defibrillátor használatával. A szervezők külön hangsúlyt fektettek a helyes eljárásokra, a gyors reagálásra és a stresszhelyzetek kezelésére.

Az eredmények alapján a 15 legjobb csapat jutott be a döntőbe, amelyet 2026. június 16-án rendeznek meg Nagyszombat utcáin. A finálé során a diákok különböző helyszíneken, szimulált beavatkozások keretében bizonyíthatják felkészültségüket.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

