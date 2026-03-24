Kihelyezett kormányülés Garamkelecsényben

Március 24–25-én tartja 134. ülését Szlovákia kormánya, amelyre rendhagyó módon kihelyezett formában kerül sor, ma Garamkelecsény községházáján. A kétnapos tanácskozás középpontjában elsősorban a délnyugat-szlovákiai térség fejlesztése, valamint több fontos törvényjavaslat megvitatása áll.
A 134. kormányülés illeszkedik abba a törekvésbe, hogy a szlovák kormány nagyobb figyelmet szeretne fordítani a régiók közvetlen támogatására.
A Garamkelecsényben tartott kihelyezett ülés egyszerre szolgálja a délnyugat-szlovákiai térség fejlesztési kérdéseinek kezelését, a helyi szereplőkkel való közvetlen párbeszédet, valamint országos jelentőségű jogszabályok előkészítését.
A kétnapos tanácskozás így talán nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati lépés is lehet a decentralizáltabb kormányzati működés irányába.
Regionális fókusz: három járás fejlesztése
A kormányülés első napján kiemelten foglalkoznak a Lévai, a Komáromi és a Vágsellyei járás helyzetével és fejlesztési lehetőségeivel.
A kormány célja, hogy közvetlenül a régióban tárgyalja meg a helyi gazdasági, infrastrukturális és társadalmi kérdéseket.
A hivatalos kommunikáció szerint a térség jelentős potenciállal rendelkezik, különösen a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén, amelyre a jövőbeni fejlesztések is építhetnek.
Ez az úgynevezett kihelyezett ülésforma lehetőséget ad arra, hogy a kabinet közvetlen kapcsolatba kerüljön az önkormányzatokkal és a helyi szereplőkkel.
Új formátumú kihelyezett ülés
A mostani tanácskozás több szempontból is újdonságnak számít: kétnapos programmal zajlik, több járást érint egyszerre, és a helyszíni egyeztetések nagyobb hangsúlyt kapnak.
A rendezvény lebonyolítása miatt Garamkelecsényben ideiglenes közlekedési és szervezési intézkedéseket is bevezettek, például útlezárásokat a községháza környékén.
Különböző szakpolitikai területet érintő témák kerülnek elő
A kormányülés napirendjén egyszerre jelennek meg kulturális, igazságügyi, energetikai, egészségügyi, gazdasági és ellenőrzési témák, ami jól mutatja az ülés komplex jellegét.
Audiovizuális és médiapiaci szabályozás
A Kulturális Minisztérium javaslata az Audiovizuális Alapról szóló törvény módosítására irányul. Ennek lényege, hogy a jövőben azoknak a külföldi streaming- és médiaplatformoknak is hozzájárulást kellene fizetniük az alapba, amelyek ugyan nem Szlovákiában működnek, de szolgáltatásaikat a szlovák felhasználók számára nyújtják.
Ez a lépés az uniós szabályozáshoz való igazodást és a hazai audiovizuális szektor finanszírozásának erősítését célozza.
Igazságügyi együttműködés és kiberbűnözés elleni fellépés
Az Igazságügyi Minisztérium több jogszabály-módosítást is előterjesztett.
- Az egyik fő cél a nemzetközi jogi együttműködés egyszerűsítése.
- Ehhez kapcsolódóan módosulna a Büntető Törvénykönyv és a Büntetőeljárási törvény is.
- Kiemelt elem a jogrend összehangolása a nemzetközi egyezményekkel, különösen a számítógépes bűnözés elleni fellépés területén.
Ez a csomag a határokon átnyúló bűnüldözés hatékonyságát javítaná.
Energiapolitika és orosz import kivezetése
A kabinet tárgyalja az Európai Unió azon rendeletéhez kapcsolódó további lépéseket, amely az orosz földgáz és kőolaj importjának fokozatos megszüntetését célozza.
A téma része:
- az energiafüggőségek csökkentése,
- az alternatív beszerzési források keresése,
- valamint az energiaellátás biztonságának monitorozása.
Ez stratégiai jelentőségű kérdés Szlovákia számára.
Közegészségügy: szoláriumhasználat korlátozása
Az Egészségügyi Minisztérium ismét beterjesztette javaslatát, amely megtiltaná a 18 év alattiak számára a szolárium használatát.
Az indoklás szerint az UV-sugárzás bizonyítottan rákkeltő hatású, ezért a szabályozás célja a fiatalok egészségének védelme és a bőrrák kockázatának csökkentése.
Turizmus és rövid távú szálláskiadás szabályozása
A turizmusért felelős tárca új törvényt javasol a rövid távú szálláskiadás szabályozására.
A tervezet szerint:
- kötelező lenne regisztrálni minden rövid távú szálláskiadót,
- létrejönne egy központi nyilvántartás,
- cél a piac átláthatóbbá tétele és az adatgyűjtés javítása.
Ez különösen az Airbnb-típusú szolgáltatások szabályozását érinti.
Ellenőrzési és beszámolók
A kormány több tájékoztató jellegű anyagot is megvitat:
- a sport főellenőrének 2025-ös jelentését,
- valamint az illegális foglalkoztatás elleni fellépésről szóló beszámolót.
Ezek a dokumentumok a korábbi intézkedések hatékonyságát értékelik, és alapot adhatnak további döntésekhez.
Március 25-én Nyitraújlakon ülésezik a kormány
Az SzK kormánya holnap, március 25-én kihelyezett kormányülést tart Nyitraújlakon. Két járás, a Nyitrai járás és az Érsekújvári járás gondjait vitatják meg, s a lehetséges állami beruházásokat e régiókba és a kormánytámogatásokat e járások területén elhelyezkedő települések számára.
„A Nyitrai és az Érsekújvári Járási Hivatalok bekérették az egyes települések fejlesztési elképzeléseit, ezekből fog a kormány csemegézni s kiválasztja majd a támogatásra érdemeseket.
Megelőzve a kormány kihelyezett ülését a járási hivatalok egyeztetésre hívták meg a két járás településeinek polgármestereit, felvilágosítva bennünket a lehetséges támogatás módjáról, a kérvényezés kereteiről.
A komjáti Öreg Mozi tanácstermében mi, polgármesterek összejöttünk vagy százan, közülünk tíz polgármester mondta el bánatát, gondjait, melyekkel a településén küzd: a jelen levő parlamenti képviselőknek, az SzK Kormányhivatala igazgatójának és munkatársainak és a két járási hivatal elöljáró asszonyának.
Hogy lesz-e ebből kormányzati támogatás, mely település kap ilyen jellegű figyelmet a kormánytól, az holnap fog eldőlni Nyitraújlakon” – írta közösségi oldalán Farkas Iván a Komjáton megrendezett egyeztető gyűlést követően.
tasr/ Farkas Iván Fb / Felvidék.ma