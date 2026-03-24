Kihelyezett kormányülés Garamkelecsényben

Március 24–25-én tartja 134. ülését Szlovákia kormánya, amelyre rendhagyó módon kihelyezett formában kerül sor, ma Garamkelecsény községházáján. A kétnapos tanácskozás középpontjában elsősorban a délnyugat-szlovákiai térség fejlesztése, valamint több fontos törvényjavaslat megvitatása áll.

A 134. kormányülés illeszkedik abba a törekvésbe, hogy a szlovák kormány nagyobb figyelmet szeretne fordítani a régiók közvetlen támogatására.

A Garamkelecsényben tartott kihelyezett ülés egyszerre szolgálja a délnyugat-szlovákiai térség fejlesztési kérdéseinek kezelését, a helyi szereplőkkel való közvetlen párbeszédet, valamint országos jelentőségű jogszabályok előkészítését.

A kétnapos tanácskozás így talán nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati lépés is lehet a decentralizáltabb kormányzati működés irányába.

Regionális fókusz: három járás fejlesztése

A kormányülés első napján kiemelten foglalkoznak a Lévai, a Komáromi és a Vágsellyei járás helyzetével és fejlesztési lehetőségeivel.

A kormány célja, hogy közvetlenül a régióban tárgyalja meg a helyi gazdasági, infrastrukturális és társadalmi kérdéseket.

A hivatalos kommunikáció szerint a térség jelentős potenciállal rendelkezik, különösen a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén, amelyre a jövőbeni fejlesztések is építhetnek.

Ez az úgynevezett kihelyezett ülésforma lehetőséget ad arra, hogy a kabinet közvetlen kapcsolatba kerüljön az önkormányzatokkal és a helyi szereplőkkel.

Új formátumú kihelyezett ülés

A mostani tanácskozás több szempontból is újdonságnak számít: kétnapos programmal zajlik, több járást érint egyszerre, és a helyszíni egyeztetések nagyobb hangsúlyt kapnak.

A rendezvény lebonyolítása miatt Garamkelecsényben ideiglenes közlekedési és szervezési intézkedéseket is bevezettek, például útlezárásokat a községháza környékén.

Különböző szakpolitikai területet érintő témák kerülnek elő

A kormányülés napirendjén egyszerre jelennek meg kulturális, igazságügyi, energetikai, egészségügyi, gazdasági és ellenőrzési témák, ami jól mutatja az ülés komplex jellegét.

Audiovizuális és médiapiaci szabályozás

A Kulturális Minisztérium javaslata az Audiovizuális Alapról szóló törvény módosítására irányul. Ennek lényege, hogy a jövőben azoknak a külföldi streaming- és médiaplatformoknak is hozzájárulást kellene fizetniük az alapba, amelyek ugyan nem Szlovákiában működnek, de szolgáltatásaikat a szlovák felhasználók számára nyújtják.

Ez a lépés az uniós szabályozáshoz való igazodást és a hazai audiovizuális szektor finanszírozásának erősítését célozza.

Igazságügyi együttműködés és kiberbűnözés elleni fellépés

Az Igazságügyi Minisztérium több jogszabály-módosítást is előterjesztett.

Az egyik fő cél a nemzetközi jogi együttműködés egyszerűsítése.

Ehhez kapcsolódóan módosulna a Büntető Törvénykönyv és a Büntetőeljárási törvény is.

Kiemelt elem a jogrend összehangolása a nemzetközi egyezményekkel, különösen a számítógépes bűnözés elleni fellépés területén.

Ez a csomag a határokon átnyúló bűnüldözés hatékonyságát javítaná.

Energiapolitika és orosz import kivezetése

A kabinet tárgyalja az Európai Unió azon rendeletéhez kapcsolódó további lépéseket, amely az orosz földgáz és kőolaj importjának fokozatos megszüntetését célozza.

A téma része:

az energiafüggőségek csökkentése,

az alternatív beszerzési források keresése,

valamint az energiaellátás biztonságának monitorozása.

Ez stratégiai jelentőségű kérdés Szlovákia számára.

Közegészségügy: szoláriumhasználat korlátozása

Az Egészségügyi Minisztérium ismét beterjesztette javaslatát, amely megtiltaná a 18 év alattiak számára a szolárium használatát.

Az indoklás szerint az UV-sugárzás bizonyítottan rákkeltő hatású, ezért a szabályozás célja a fiatalok egészségének védelme és a bőrrák kockázatának csökkentése.

Turizmus és rövid távú szálláskiadás szabályozása

A turizmusért felelős tárca új törvényt javasol a rövid távú szálláskiadás szabályozására.

A tervezet szerint:

kötelező lenne regisztrálni minden rövid távú szálláskiadót,

létrejönne egy központi nyilvántartás,

cél a piac átláthatóbbá tétele és az adatgyűjtés javítása.

Ez különösen az Airbnb-típusú szolgáltatások szabályozását érinti.

Ellenőrzési és beszámolók

A kormány több tájékoztató jellegű anyagot is megvitat:

a sport főellenőrének 2025-ös jelentését,

valamint az illegális foglalkoztatás elleni fellépésről szóló beszámolót.

Ezek a dokumentumok a korábbi intézkedések hatékonyságát értékelik, és alapot adhatnak további döntésekhez.

Március 25-én Nyitraújlakon ülésezik a kormány

Az SzK kormánya holnap, március 25-én kihelyezett kormányülést tart Nyitraújlakon. Két járás, a Nyitrai járás és az Érsekújvári járás gondjait vitatják meg, s a lehetséges állami beruházásokat e régiókba és a kormánytámogatásokat e járások területén elhelyezkedő települések számára.

„A Nyitrai és az Érsekújvári Járási Hivatalok bekérették az egyes települések fejlesztési elképzeléseit, ezekből fog a kormány csemegézni s kiválasztja majd a támogatásra érdemeseket.

Megelőzve a kormány kihelyezett ülését a járási hivatalok egyeztetésre hívták meg a két járás településeinek polgármestereit, felvilágosítva bennünket a lehetséges támogatás módjáról, a kérvényezés kereteiről.

A komjáti Öreg Mozi tanácstermében mi, polgármesterek összejöttünk vagy százan, közülünk tíz polgármester mondta el bánatát, gondjait, melyekkel a településén küzd: a jelen levő parlamenti képviselőknek, az SzK Kormányhivatala igazgatójának és munkatársainak és a két járási hivatal elöljáró asszonyának.

Hogy lesz-e ebből kormányzati támogatás, mely település kap ilyen jellegű figyelmet a kormánytól, az holnap fog eldőlni Nyitraújlakon” – írta közösségi oldalán Farkas Iván a Komjáton megrendezett egyeztető gyűlést követően.

tasr/ Farkas Iván Fb / Felvidék.ma