A Világosság református egyházi műsor szeptember 14-ei ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap 7.05-kor kezdődő műsor témái: Jézus a tengeren jár, A Te történeted – egyházmegyei ifjúsági tábor Alistálon, szervezők, segítők és résztvevők vallanak a táborról.

Kishitű, miért kételkedtél? – tette fel a kérdést Jézus Péternek, aki Jézus kérésére elindult a tengeren, de amikor az erős szélre figyelt, süllyedni kezdett. A történetről Édes Ákos deáki lelkipásztor szól igehirdetésében.

Pozsonyi Református Egyházmegye Galilea ifjúsági csoportja augusztus harmadik hetében szervezte meg ifjúsági táborát. A Te történeted címmel meghirdetett ötnapos táborban József életének legmarkánsabb, ugyanakkor gazdag üzenettel bíró történeteit vették górcső alá az előadásokon és a csoportos beszélgetések alkalmával. A táborról a Galilea egyik vezetőségi tagjával, Gríger Krisztina dunaszerdahelyi beosztott lelkésszel beszélgetünk.

Az ifjúsági tábort erősítette a Firesz Abaúj-Zempléni Területi Egységének elnöke, Görög László.

A Galilea szervezésében megvalósuló ifjúsági tábort világi önkéntesek is segítették, többek között Krechňák Dezső.

Az ifjúsági táborban résztvevő 13-tól 21 évesig terjedő korosztály közül többen a lelki megerősítést, Isten szeretetének a megtapasztalását a közösségben és József életének erős üzenetét tartják a legfontosabbnak. A táborban készült összeállításban megszólal Balogh Fanni, Kovácsy Ilona Lili, László Bianka és Nagy László.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó.

Felvidék.ma