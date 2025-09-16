Home Múltidéző Újra kiállították a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsinban
Újra kiállították a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsinban

Két hétig, keddtől szeptember 29-ig újra láthatóak a cseh koronázási ékszerek. A rendkívül értékes történelmi tárgyakat ezúttal a prágai vár Ulászló-termében tekinthetik meg az érdeklődők.

A legféltettebb cseh nemzeti kincsnek számító koronázási ékszerek legutóbb tavaly ősszel voltak láthatóak. Tekintettel a rendkívül nagy érdeklődésre Petr Pavel köztársasági elnök tavaly úgy döntött, hogy

a koronaékszereket ezentúl évente kiállítják a Hradzsinban. Belépés a kiállításra a hagyományoknak megfelelően mindig ingyenes.

Petr Pavel döntésével megváltoztatta IV. Károly német-római császár és cseh király 14. századi rendeletét, melynek alapján eddig a cseh koronázási ékszereket csak rendkívüli, ünnepélyes alkalmakkor lehetett kiállítani.

A kiállítás első két napja az iskolásoknak van fenntartva, majd csütörtöktől kezdve bárki meglátogathatja. Tavaly két hét alatt 46 600 ember kereste fel a tárlatot. A belépésre mindig több órát kellett várakozni.

A tavalyi kiállításon a koronázási ékszerek mellett egy rendkívül értékes ereklyét, Szent Vencel koponyáját is kiállították. Az idei tárlaton pedig a koronaékszerek 2. világháború alatti történetével, sorsával ismerkedhetnek meg a látogatók.

A cseh történelmi kincseket tartósan a Szent Vitus-székesegyház pincéjének páncélszekrényében őrzik, amely hét kulccsal nyílik.

A kulcsok mindegyike más-más köztisztviselőnél van, akik ezért csak együtt tudják kinyitni a széfet. A hatályban lévő szabályozás szerint jelenleg az államfőnek, a kormányfőnek, a parlament két háza elnökeinek, a prágai főpolgármesternek, a prágai érseknek és a székesegyház főpapjának van egy-egy kulcsa.

A hét tisztviselő hétfőn este közösen kiemelte a koronázási ékszereket a páncélszekrényből, majd szigorú biztonsági intézkedések mellett átvitték az Ulászló-terembe , ahol speciális üvegbúra alá kerülnek.

A cseh koronázási ékszereket hivatalosan legutóbb 1836. szeptember 7-én használták, amikor V. Ferdinánd osztrák császárt cseh királlyá koronázták Prágában.

Ferdinánd utódját, I. Ferenc Józsefet, valamint az utolsó Habsburg uralkodót, I. Károly császárt hivatalosan nem koronázták cseh királlyá.

