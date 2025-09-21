Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat negyedik hetében is katonai csapatmozgásokra kell számítani

A szeptember 1-jén kezdődött Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat – ami az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete – kapcsán a végrehajtás negyedik hetében is fokozott közúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján – közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a tervezett, NATO keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat végrehajtása kapcsán – alakulatok áttelepüléséhez kapcsolódó csapatmozgások, eszközátcsoportosítások miatt – megnövekedett forgalomra kell számítani az ország legtöbb vármegyéjére kiterjedő autópályákon, autóutakon és településeken.

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan, a szeptember 22-28. közötti időszakban a Magyar Honvédség erői és eszközei az ország több nagyvárosa között harcszerű menetet hajtanak végre. A gépjárművekből és harcjárművekből álló katonai konvojokat esetenként a légierő forgószárnyas légijárművei kísérik

– közölték.

Mint írták, 2025. szeptember 22-én a Szolnok-Szandaszőlős 442 sz. út – M44 – 44 sz. út – 54 sz. út – M5 – 52. sz. út – 51. sz. út – M8 Pentele híd – M6 – 62. sz. út – M7 – 8. sz. főút – 83 sz. út – Pápa Bázisrepülőtér útvonalon katonai konvojok hajtanak végre menetet közúton, míg Pápa térségében forgó- és merevszárnyas légijárművek miatt megnövekedett hanghatásra is kell számítani. Szeptember 26-án azonos feltételek mellett, ugyanezen az útvonalon történik a visszacsoportosítás.

Szintén szeptember 22-én 06:00 és 12:00 óra között az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár katonai rendész felvezetéssel történő eszközátcsoportosítást hajt végre a Budapest, Mária Terézia-laktanya – M1/M7 kivezető – M7 autópálya – 8. sz. főút – Hajmáskér, Nullponti lőtér útvonalon – közölte a HM.

Tervezetten 2025. szeptember 23-án a késő délutáni órákban érkezik Magyarországra a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport (FLF BG) részeként az ADHU25 gyakorlaton résztvevő török alegység konvoja – olvasható a közleményben.

MTI/Felvidék.ma