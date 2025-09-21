Nem értem…

A napilapokat olvasva felkaptam a fejemet egy írásra: „Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címet nyertek az iparisták“. Ha Ipari, ha iparisták, akkor az egykori iskolám, a kassai Ipariskoláról szóló cikk lesz – gondoltam. Az cikk elolvasása után viszont kiderült, hogy a komáromi iparisták sikeréről szól az írás. Gratulálok, és további eredményes munkát, sikereket kívánok a komáromiaknak, de egyúttal csalódásomnak is hangot adok. Csalódásomat talán egykori diákjaim, a kassai iparisták értik a leginkább.

A 20. század második felében ugyanis úgy tartották – és reméltem – máig úgy maradt meg a közösség emlékezetében,

hogy az az iparista, aki a kassai magyar ipariskolában, tehát az Ipariban érettségizett.

A komáromi, érsekújvári esetleg más szlovák tanítási nyelvű ipari középiskolában végzett fiatal a mi értelmezésünk szerint nem tartozott ebbe a kategóriába.

Évekkel ezelőtt a floridai Cap Canaveralen, az Egyesült Államok rakétakilövő állomásához igyekezve, feleségemmel magyarul beszélgettünk. Egyszer csak hátrafordult az előttünk lépkedő, NASA egyenruhás úriember és megszólított :

– Maguk magyarok?

Igen – válaszoltam.

– És honnan jöttek?

Szlovákiából – volt a válaszom.

– Pontosabban, melyik városból?

Kassáról – mondtam büszkén.

Erre a férfi szeme felcsillant, és ünnepélyesen kijelentette: Én ott jártam az ipariba! Nem azt mondta, hogy Kassán járt ipariskolába, hanem azt, hogy ott járt az ipariba (Kassán akkoriban hat ipariskola volt, de IPARI csak egy).

A megváltozott körülmények miatt, valószínűleg meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy ma már mások is kiérdemelték és igényt tartanak az „iparista“ márkanévre.

Csak érdekességként említem meg, hogy a Szakkay József Szakközépiskola honlapján még ma, 2025-ben is úgy hirdetik az intézményt, hogy „Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, ismertebb nevén a Kassai Ipari. Ha az intézményt Ipari néven ismerték/ismerik, akkor miért kellett Szakközépiskolára módosítani a megnevezését? Csak nem azért, hogy kevésbé legyen ismert?!

Egy ilyen lépés azoknál lenne érthető, akik valami rossz fát tettek a tűzre, és ezért megpróbálnak a nyilvánosság előtt kevesebbet szerepelni. De az egykori Iparinak, sem a jogutódjának remélem erre semmi oka. Vagy mégis? Nem értem…

Albert Sándor/Felvidék.ma