Tegnap az Európai Parlament gazdasági bizottságában Stephanie Lose dán pénzügyminiszter bemutatta a dán soros elnökség programját. Az ülésen egyértelműen kiderült, hogy a dán elnökség Európa versenyképességét csak szlogenek szintjén tartja prioritásnak, miközben az ellen nincs kifogása, hogy Brüsszel aktívan a magyar rezsicsökkentés ellen dolgozik.

Győri Enikő, a Patrióták gazdaságpolitikai felelőse felszólalásában kiemelte: az Európai Bizottságnak a rezsicsökkentés megszüntetésére irányuló követelései háromszorosára emelnék a magyar háztartások rezsiszámláit.

„A dán pénzügyminiszter erre mindössze annyit válaszolt, hogy Európa boldogulása és a közös célok elérése érdekében csökkenteni kell az államadósságot és a költségvetési hiányt. Ez nem lehet indok a rezsicsökkentés eltörlésére. Olcsó energia nélkül ugyanis versenyképesség sincs” – fogalmazott a képviselő.

„Elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság rendszeresen olyan országspecifikus ajánlások teljesítését követeli Magyarországtól, melyek teljes egészében ellentétesek az energiabiztonságunkkal és a magyar háztartások érdekeivel. Az ilyen ajánlások súlyosan rontják az uniós költségvetési szabályok hitelességét, holott azok célja épp a tagállami felelősségvállalás erősítése lenne” – hívta fel a figyelmet Győri Enikő, a fidesz EP-képviselője.

A képviselő azt is kiemelte, hogy egy év elteltével a Draghi-jelentésben megfogalmazott intézkedések mindössze 11%-át sikerült a brüsszeli bürokráciának végrehajtania, ami miatt Európa versenyképessége tovább romlott.

„A dán miniszter pedig bizonyította, hogy a problémával csak a szlogenek szintjén foglalkoznak, mivel arra irányuló kérdésemre, hogy milyen konkrét lépésekkel szeretnék javítani a versenyképességet, alig tudott konkrétumot mondani.”

Sajtóközlemény/Felvidék.ma