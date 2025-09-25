Az ellenzék bírálja a kormány konszolidációs intézkedéseit

Az elfogadott konszolidációs csomag nem takarékoskodást jelent, hanem az állam bevételeinek növelését. A bevételek és kiadások 2,7 milliárd eurós konszolidálását elsősorban a cégek és a lakosság szenvedi meg – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Marián Viskupič, az SaS képviselője.

„Ha az állam növeli a bevételeit, akkor az emberektől vesz el, ez pedig egyáltalán nem takarékoskodás, hanem a pénztárcák kiürítése. Takarékoskodás az lenne, ha az állam közölné, hol mennyit spórol meg, mennyi autót ad el, mennyi ember bocsát el, mennyivel csökkenti a bérköltségeit” – folytatta Viskupič.

Szerinte a csomag likvidálhatja a gazdasági növekedést, és a jegybank csütörtöki előrejelzésére hivatkozott, mely szerint idén csupán 0,8%-kal nő a GDP, jövőre pedig 0,5%-kal.

Viskupič szerint végül nem 1,3 milliárd euróval fogja csökkenteni saját kiadásait az állam, mint ahogy azt Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter beharangozta, hanem legfeljebb 500 millió euróval, mivel nincs világosan meghatározva, hogy melyik minisztérium pontosan mennyi pénzt és milyen kiadások visszafogásával takarítson meg.

Kamenický a sajtótájékoztatóján megismételte, a takarékoskodás világosan látszik majd a jövő évi állami költségvetés egyes fejezetein, a tervezetet október 15-ig akarja a parlament elé terjeszteni. Robert Fico (Smer-SD) kormányfő hozzátette, visszafogják az állami közbeszerzéseket és vásárlásokat, a külföldi szolgálati utakat és közlése szerint már megkezdődtek az elbocsátások az állami szektorban.

TASR/Felvidék.ma