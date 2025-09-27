Ízelítő a Remény katolikus hetilap 39. számából

A Remény évközi 26. vasárnapi, szeptember 28-i számának vezércikkét Olgyay Csaba írta, Menekülj a bajkeverőktől! címmel. „A pénz imádata beszüremkedik a politikai, egyházi és társadalmi élet legkülönbözőbb területeire” – írja a szerző, helyzetfelismerésre és az ezt követő bátor döntésre, ha kell, akár menekülésre ösztönözve azt, aki nem akar továbbra is lelket romboló környezetben maradni.

A vértanú munkáslány, Bódi Mária Magdolna szeptember elejei boldoggá avatására Veszprémbe szlovákiai egyházközségekből is szerveztek zarándoklatot. Tudósítóink ezekről számolnak be, szubjektív élményeiket is belefoglalva cikkükbe.

A Remény főszerkesztője, Pápay György Pál „Hogy lehet…?” című írásában egy olvasói levélre válaszolva többek között kifejti: „… a kereszténység üzenetének középpontjában nem a hibátlan szentek közössége áll, hanem az irgalom és a megtérés lehetősége.”

Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspök halálának 10. évfordulója alkalmából Bali Mária idézi fel a néhai püspöknek az egyházmegye plébániáin, a magyar hívek körében tett látogatásait.

Ahogy minden hónap utolsó számában, úgy most is megtalálják a lapban az ifjúsági sarkot, a Napraforgót, amelyben a szerkesztő, Ivkovič Krisztina a 10. alkalommal megtartott Kaptár tábor résztvevői közül szólaltatott meg néhányat.

Több olvasói levél, hír, tudósítás is szerepel a megszokott rovatok mellett a legújabb lapban, és megtalálják benne a Remény október 4-i máriavölgyi zarándoklatának programját is.

