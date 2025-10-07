Fűrön emléktáblát szenteltek Pati Ferenc Károly atya tiszteletére

Az Érsekújvári járás alig ezer lelket számláló falujában, a Szent Imre-templomban szolgált élete utolsó kilenc évében Pati Ferenc Károly atya, O. Praem., premontrei szerzetes, pápai kitüntetett, aki a tavalyi év őszén adta vissza lelkét a Teremtőnek.

Halálának első évfordulóján a faluközösség emléktáblát helyezett el a templom belső falára, melyet október első hétvégéjén ünnepélyes keretek között szenteltek fel. Mivel Károly atya a csúzi híveket is szolgálta, ezért mindkét község maradandó értékkel kívánja kifejezni tiszteletét, így két emléktábla készült. A csúzi templomba kerülő emléktábla is felszentelésre került a szentmise keretében, mely rövidesen elfoglalja helyét a csúzi Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban.

Az ünnepi szentmisén Nagy Gábor Emmanuel, Kürt és Fűr plébánosa köszöntötte a vendégeket. Jelen volt Daniel Janáček, a prágai premontrei kolostor apátja, Martin Jozef Bartoš, PhD., prágai perjel, Durčo Zoltán, a nyitrai egyházmegye magyar helynöke, mons. Magyar Károly pápai káplán, Durás Márk érsekújvári plébános, Róbert Pavol Kopecký jászfalusi premontrei plébános, Zachar Štepánka, Fűr polgármestere, Károly atya rokonai, valamint a fűri és a csúzi hívek, és a tágabb régióból érkezők.

Pati Ferenc Károly atya munkásságát és érdemeit elsőként a polgármester asszony, Zachar Štepánka méltatta szlovák és magyar nyelven. Emlékezett Károly atya lelkészi szolgálatára, aki mindig megtalálta a híveihez az utat, örömben és nehézségben egyaránt. Mindent megtett a faluközösségért, az egyházközségért, így az ő kitartó munkásságával újult meg a templom. 2023-ban az aktív egyházi, kulturális és közéleti munkájáért a fűri önkormányzat Községi Díjjal fejezte ki háláját. „A ma felállított emléktábla legyen tanúsága annak, hogy Károly atya emléke, az ő példaértékű öröksége velünk marad közösségeinkben, családjainkban egyaránt” – hangsúlyozta a polgármester.

Magyar nyelven Durčo Zoltán helynök atya emlékezett paptestvérére, és Pál apostol leveléből idézett:

„…meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira. Ez a bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered.” (2Kor. 3. 3-4)

Ennek az evangéliumi üzenetnek a kapcsán hangsúlyozta, hogy fontos a külső szimbóluma is a szeretetnek, melyet az emléktábla jelez.

„Miként Pál apostol beleírta leveleivel szavait a hívei szívébe, és üzenete ma is élő, úgy a ti szívetekben is mélyen nyomott hagyott, és él Károly atya, az ő példája és az ő tanításai. Őrizzétek meg az emlékét, miként az emléktábla is őrzi a templom bejáratánál. Cselekedjétek meg azt az élő szeretetet, melyet Károly atya, mint Krisztus papja hagyott rátok örökül”

– hangsúlyozta Zoltán atya.

Szlovák nyelven Daniel Janáček apát emlékezett nagy szeretettel, aki közeli barátja volt Károly atyának, több alkalommal megfordult a fűri templomban, és sok szép, közös emlék köti őket össze, mely a halálon is túlmutat.

A szentmisét követően az apát úr megáldotta és felszentelte az emléktáblákat, melyekre ez az evangéliumi idézet került: „Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem.” (1Kor. 9.19)

A templomban látható volt egy fényképkiállítás, mely Károly atya elhivatott munkásságát idézte, mindazt, melyet szolgálata kilenc éve alatt kifejtett a fűri egyházközségben.

A szentmisén a Schola Sancta Caecilia kórus szolgált, akik 2022-ben alakultak Károly atya biztatására és védnökségével. Elsőként Vadkerti Balázs kántor beavatására került sor, majd rövid időn belül a kórus tagjait is beavatta Károly atya, amikor az ünnepélyes fogadalmat az ő kezébe tették le. Azóta a kórus nemcsak otthon, de a környék templomaiban is közreműködik szolgálatával.

Ebben az összetartó közösségi munkában és a kóruséneklés szépségét népszerűsítő tevékenységükben szeretettel ápolják Károly atya emlékét, aki útjára indította munkásságukat.

Patyi Ferenc Károly atya emléke élő marad híveinek, barátainak szívében és Isten előtt, miként Dániel könyvében meg van írva:

„…az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.” (Dán.12.3)

Berényi Kornélia/Felvidék.ma