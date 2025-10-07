Az EP nem adhat mást, csak mi lényege

Csak annyi történt, amire számítani lehetett: az Európai Parlament mai plenáris ülésén elutasította Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz politikusbűnözője mentelmi jogának felfüggesztését. És persze (elv)társainak, Dobrev Klárának és Magyar Péternek sem kell felelniük a maguk tetteiért – a mentelmi jog az EP-ben éppen az, aminek látszik: a bűnelkövetők utolsó, betonbiztos mentsvára.

Az olasz antifa terrorista aktivista – aki ellen bűnszervezetben elkövetett három rendbeli, két esetben társtettesként, egy esetben bűnsegédként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emeltek vádat Magyarországon – mentelmi jogának felfüggesztése ellen 306-an szavaztak a 720-ból. 17 tartózkodott, ami lényegében ugyanaz, csak egy árnyalatnyival még sunyibb.

Ennyien gondolják úgy – sőt, ezt gúnyos röhejjel az egyszeri pórnép képébe is tolják – hogy mindig vannak egyenlőbbek, különbek és érinthetetlenek…

Az pedig csak hab a tortán, hogy az egyik képviselő bár jelezte, hogy a szavazókártyája nem működött, Roberta Metsola, az unió egyik hadityúkja elutasította, hogy megismételjék a szavazást. Így maradt a 306 vs 305 – merthogy ez utóbbi azon képviselők száma, akik a mentelmi jog fenntartását ellenezték.

Természetesen Dobrev Klára mentelmi joga is maradt, az övét egy becsületsértési ügy miatt kérték volna ki. És az sem meglepetés, hogy poloska poloskának fostos gatyáját nem nézi, úgyhogy az EP-fajtársak jóvoltából

a telefontolvajlással gyanúsított, egykori ZS-kategóriás „rendőrfeleség”, jelenleg önjelölt országmegváltó is bátran bújhat vissza a mentelmi jog melege mögé.

Csak aztán Metsola asszony nehogy megbánja, a téesz elnökének idegrendszere közismerten ingatag és nem áll tőle messze néhány pofon leverése a szebbik nem képviselői részére. Ha rosszul jön ki az adagolás.

Szűcs Dániel/Felvidék.ma