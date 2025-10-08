Kémiai Nobel-díj 2025 a fémorganikus vázszerkezetű vegyületekért

A svéd tudományos akadémia Stockholmban bejelentette, kik kapják meg az idei kémiai Nobel-díjat: a díjat Susumu Kitagawa (Japán), Richard Robson (Ausztrália) és Omar Yaghi (USA) kapják. A díjat a fémorganikus vázszerkezetek kifejlesztéséért kapják, amelyek egy újfajta molekuláris építőelemként működnek.

A kutatók olyan molekuláris struktúrákat hoztak létre, amelyeken keresztül gázok és más vegyi anyagok áramolhatnak.

Ezek a struktúrák – fém-organikus vázszerkezetek – felhasználhatók a sivatagi levegőből történő vízkinyerésre, a szén-dioxid elkülönítésére, mérgező gázok tárolására vagy kémiai reakciók katalizálására.

Személyre szabott anyagok

„A fémorganikus vázszerkezetek hatalmas potenciállal rendelkeznek, és eddig elképzelhetetlen lehetőségeket nyújtanak a testreszabott anyagok új funkcióinak kifejlesztéséhez” – magyarázta Heiner Linke, a Nobel-bizottság kémiai szekciójának elnöke.

A kutatók eredményei például a vízben található káros vegyi anyagok, például a PFAS-ok elválasztásában és a gyógyszermaradványok környezetben történő lebontásában alkalmazhatók.

Kitagawa 1951-ben született Kiotóban, ahol ma is dolgozik. A 60 éves Omar Yaghi Jordániából származik, és a Kaliforniai Egyetemen végez kutatásokat. A Melbourne-ben dolgozó Robson 88 éves.

Makovitzky József/Felvidék.ma