Tematikus műsorkínálat a közmédia csatornáin a magyar–székely összetartozás napján

Erdélyre, Székelyföldre és a közös kulturális gyökerekre irányítják a figyelmet október 16-án a közmédia csatornái. Irodalmi beszélgetések, ismeretterjesztő műsorok tisztelegnek a székelység történelme és hagyományai előtt, továbbá két erdélyi együttes koncertjét is bemutatják.

A magyar–székely összetartozás napján, október 16-án a Duna Worldön 7:10-kor kezdődő Fülszöveg című műsor főszereplője az Aradon született és iskolai tanulmányait is ott folytató Böszörményi Zoltán, író, költő lesz. A József Attila- és Magyarország Babérkoszorúja-díjas művész az adásban Az éj puha teste című könyvéről beszélget Farkas Adrienne műsorvezetővel. Ezt követően a Hazajáró 7:45-től látható epizódja Háromszék földjére, Erdély délkeleti határszegletébe kalauzolja el a nézőket, majd a Hagyaték című ismeretterjesztő sorozattal látogathatnak el a Székelykapuhoz. A csatorna 11:30-tól a Tamási Áron erdélyi író műveiből készült Világló éjszaka című tévéfilmet vetíti a nap tiszteletére: az 1972-ben készült rövidfilm-csokor főszereplői szerelmes fiatalok, egy leleményes menyecske, a bibliás öregember meg a fia, és az első gyermeküket váró szülők. A Székelyföldi legendárium A varázspatkó című epizódjával zárja a napot a Duna World. Az animációs filmsorozat 20:30-kor kezdődő része egy székely testvérpár nagyapjuknál töltött kalandos történetét meséli el székelyekkel, aranypatkóval és az ördöggel.

Október 16-án 8:15-től a Hargitát, a székelyek szent hegyét állítja középpontba az M5 kulturális csatorna Hazajáró pillanatok című műsorának aktuális epizódja, majd 9:25-kor a Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek sorozat is a székely irodalommal, történelemmel foglalkozik. Szabó Gergely nyelvész a székely nyelvjárásról mesél az Édes anyanyelvünk 9:50-től látható részében, délután 15 órától pedig a Szerelmes földrajz Varga Mihály erdélyi magyar szobrászművész, múzeumigazgató életének fontos helyszíneit mutatja be.

Két erdélyi zenekar koncertjével várja nézőit az összetartozás napja alkalmából az M2 Petőfi TV. A 2013-ban Gyergyószentmiklóson alakult Bagossy Brothers Company az A38 hajó színpadán 2025-ben adott, 23:30-kor kezdődő koncertje után, a szintén gyergyószentmiklósi 4S Street Akusztik fellépése látható a csatornán.

Több székely mesét tűz műsorára ezen a napon a Csukás Meserádió. Többek között a Duna műsorvezetője, Novodomszky Éva Bartócz Ilona Mese a tündér feleségről című történetét mondja el, Kádár L. Gellért színművész előadásában A király kutyája, míg Fülöp Lóránd, a 4S Street zenekar tagjától a Mondja kend értelmesebben című székely népmese hangzik el.

Október 16-át az Országgyűlés 2018-ban nyilvánította a magyar–székely összetartozás hivatalos emléknapjává. Ezen a napon kezdődött 1848-ban az agyagfalvi székely nemzetgyűlés, amelyen a székelyek kimondták csatlakozásukat a magyar szabadságharchoz.

A magyar–székely összetartozás napja – október 16-án a közmédia csatornáin.

MTV/Felvidék.ma