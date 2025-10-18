A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának október 19-ei előzetese

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora október 19-én, vasárnap 7.05 órai kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

A kitartó imáról szól a mai evangélium. Erről beszél prédikációjában Bošňák András, a Szenci járásban fekvő Egyházfa plébánosa.

A genderkérdés katolikus szemmel, 3. rész – Barsi Balázs ferences rendi szerzetes mondja el meglátásait.

Dr. Tomka Ferenc Találkozás a kereszténységgel. A könyv rádiós feldolgozása ismétlésének témája: örömmé válhat a szenvedés?

Szerkesztő: Ürge Tamás

Adásidő : 2025. 10. 19. vasárnap 7 óra 5 perckor

Ismétlés : 2025. 10. 20. hétfő 13 óra 5 perckor

