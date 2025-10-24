Dél-Szlovákia egyik legkorszerűbb lőtere épült meg Gútán

Ma adták át a gútai Reviczky-telepen az ország egyik legmodernebb lőterét, amely a szlovák sportalap több mint 1 millió eurós támogatásából valósult meg a 3 hektáros területen.

Az ünnepélyes átadón jelen volt Rudolf Huliak idegenforgalmi és sportminiszter, aki mivel nem akar idegen tollakkal ékeskedni, jelezte, hogy még az előző miniszter hivatali ideje alatt nyerte el az X-SHOT Lövészklub a támogatást. Véleménye szerint egy olyan sportágról van szó, amely egyre inkább kiszorul az általánosan közkedvelt, népszerű sportok közül – ezért is örül, hogy a sportalap támogatott egy ilyen kezdeményezést. A sport fontosságát általánosságban hangsúlyozta, de kiemelte azt is, hogy egy ilyen korszerű lőtér jelentős szerepet tölthet be a rendőrök, katonák képzésében is. A miniszter még hozzátette, nagyon szívesen jön a magyarok közé és keletre is, mert „önök itt még olyan romlatlanok, szívélyesek és őszinték” – fogalmazott, s szavait a jelenlévők megtapsolták.

Ollé Tamás, a lövészklub elnöke köszöntőjében elmondta, a 13 éve alapított lövészklub igazi sikertörténet: ma már a Szlovák Dinamikus Sportlövész Szövetség és a Szlovák Lövész Szövetség tagja, az újonnan épült komplexumban pedig országos és nemzetközi versenyeket is tarthatnak, s a klub székhelye is lesz egyúttal.

A 3 hektáros területen a nemzetközi szabványoknak megfelelő sportlövészpálya mellett egy önálló épület is készült öltözőkkel, zuhanyozókkal, mellékhelyiségekkel, illetve egy tornaterem és egy irodaépület is. A versenyek, a sportolás, az ifjúságnevelés mellett a fegyverhasználat elsajátítására és az úgynevezett élménylövészetre is lehetőséget nyújt a sportpálya, amely leszállópályaként, helikopter fogadására is alkalmas. „Létesítményünk jóval több lesz egy modern és minden igényt kielégítő sportlövészpályánál, mert utánpótlás-nevelési, szórakozási és csapatépítési lehetőségek is a részei lesznek szolgáltatásaiknak – a helyi iskolákkal karöltve, a széles nyilvánosságot szolgálva” – hangsúlyozta.

Kiemelte, az, hogy itt létesült az ország egyik legmodernebb lőtere, igazi csapatmunkának köszönhető: a klub tagjai több száz órányi önkéntes munkával, tervezéssel, a pályázat előkészítésével járultak hozzá a projekt sikeréhez, amely a minisztérium, illetve Gúta városának a támogatásával épülhetett meg.

Halász Béla polgármester a lőtér megépítése kapcsán szintén a közösségi munka és együttműködés szerepét hangsúlyozta. „A lőtér, a lövészet arra tanít minket, hogy a pontosság, a türelem és az önuralom nemcsak a sportban, de az élet minden területén érték. A fegyver pedig a fegyelem, koncentráció és a felelősség szimbóluma” – mondta. A városvezető kiemelte, a sportpálya nemcsak a lövészet kedvelőinek, vadászoknak, vagy a rendvédelmi dolgozóknak épült, de mindenkinek, különösen a fiataloknak, akik megtanulják itt tisztelni a szabályokat, megérteni a felelősséget és megtanulnak uralkodni az indulataikon. Ezzel nemcsak jó sportolókat, de erős jellemű embereket, tudatos állampolgárokat nevelünk – jegyezte meg.

A sportpálya átadása egyúttal közösségi élmény is volt – a lövészklub nyílt napot tartott, ahol fegyvereket lehetett kipróbálni, lövészbemutatóra is sor került, a látogatókat pedig frissítőkkel, gulyással, friss kolbásszal és palacsintával várták. Emellett jelen volt a szlovák hadsereg egy toborzósátorral, a helyi fúvószenekar pedig egyórás koncertet adott.

