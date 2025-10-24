Fico Orbánnal tárgyal a Smer Patrióták Európáért frakcióhoz való csatlakozásáról

Robert Fico kormányfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök arról tárgyal, hogy a Smer-SD csatlakozna az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért (PfE) frakcióhoz – nyilatkozta csütörtökön az Euronews portálnak Orbán Balázs, Orbán Viktor tanácsadója az Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozója során.

Az Európai Szocialisták Pártja (PES) október 17-én, az amszterdami kongresszuson egyhangú szavazással végérvényesen kizárta soraiból a Smer-SD-t, mert „durván és erősen ellentétes nézeteket vall a PES értékeivel”. A frakció elnöksége 2023 októberében a PES értékeitől való eltávolodás miatt, és azért, mert a Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) koalícióra lépett, úgy döntött, felfüggeszti a Smer-SD tagságát és a Hlas-SD társult tagságát.

„Konzultáció folyik a két miniszterelnök között, amelynek célja az Orbán–Fico–Babiš tengely létrehozása lehet az EU-ban”

– nyilatkozta az Euronews-nak Orbán tanácsadója, aki szerint a Patrióták nyitottak arra, hogy soraikba fogadják a Smert. „Mi nyitottak vagyunk. Robert Fico és pártja dönt. Ő baloldali, de pártjában a szuverenitás dominál. Meglátjuk, hogyan döntenek” – mondta Orbán Balázs.

Monika Beňová európai parlamenti képviselő egy héttel ezelőtt, a Smer végleges kizárása után a TASR hírügynökségnek úgy nyilatkozott: „Már korábban ajánlatot kaptak a Patriótáktól, amit ő személyesen preferál”.

A Patrióták Európáért a harmadik legnagyobb frakció az EP-ben. A Smer öt európai parlamenti képviselőjével – Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková, Ľuboš Blaha és Erik Kaliňák – összesen 91 mandátumuk lenne az EP-ben.

Fico nemrég, az Egyesült Arab Emírségekben tett látogatása során kijelentette, az Európai Parlament különböző frakcióitól kapott ajánlatokat a Smer, és ezeket „alaposan meg fogja fontolni”. „Az Európai Szocialisták Pártja teljesen eltávolodott a hagyományos baloldali értékektől, át kellene nevezni a pártot Európai Homoszexuálisok és Háborús Uszítók Pártjára” – jelentette ki a miniszterelnök egy Abu Dhabiban készült videóban.

