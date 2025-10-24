Home Itt és Most Fico Orbánnal tárgyal a Smer Patrióták Európáért frakcióhoz való csatlakozásáról
Itt és Most

Fico Orbánnal tárgyal a Smer Patrióták Európáért frakcióhoz való csatlakozásáról

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció: MTI

Robert Fico kormányfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök arról tárgyal, hogy a Smer-SD csatlakozna az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért (PfE) frakcióhoz – nyilatkozta csütörtökön az Euronews portálnak Orbán Balázs, Orbán Viktor tanácsadója az Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozója során.

Az Európai Szocialisták Pártja (PES) október 17-én, az amszterdami kongresszuson egyhangú szavazással végérvényesen kizárta soraiból a Smer-SD-t, mert „durván és erősen ellentétes nézeteket vall a PES értékeivel”. A frakció elnöksége 2023 októberében a PES értékeitől való eltávolodás miatt, és azért, mert a Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) koalícióra lépett, úgy döntött, felfüggeszti a Smer-SD tagságát és a Hlas-SD társult tagságát.

„Konzultáció folyik a két miniszterelnök között, amelynek célja az Orbán–Fico–Babiš tengely létrehozása lehet az EU-ban”

– nyilatkozta az Euronews-nak Orbán tanácsadója, aki szerint a Patrióták nyitottak arra, hogy soraikba fogadják a Smert. „Mi nyitottak vagyunk. Robert Fico és pártja dönt. Ő baloldali, de pártjában a szuverenitás dominál. Meglátjuk, hogyan döntenek” – mondta Orbán Balázs.

Monika Beňová európai parlamenti képviselő egy héttel ezelőtt, a Smer végleges kizárása után a TASR hírügynökségnek úgy nyilatkozott: „Már korábban ajánlatot kaptak a Patriótáktól, amit ő személyesen preferál”.

A Patrióták Európáért a harmadik legnagyobb frakció az EP-ben. A Smer öt európai parlamenti képviselőjével – Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková, Ľuboš Blaha és Erik Kaliňák – összesen 91 mandátumuk lenne az EP-ben.

Fico nemrég, az Egyesült Arab Emírségekben tett látogatása során kijelentette, az Európai Parlament különböző frakcióitól kapott ajánlatokat a Smer, és ezeket „alaposan meg fogja fontolni”. „Az Európai Szocialisták Pártja teljesen eltávolodott a hagyományos baloldali értékektől, át kellene nevezni a pártot Európai Homoszexuálisok és Háborús Uszítók Pártjára” – jelentette ki a miniszterelnök egy Abu Dhabiban készült videóban.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Danko szerint a kormányfőnek nem kellett volna támogatnia...

A Magyar Szövetség reagált Machala kétnyelvű feliratokkal kapcsolatos...

Felszólították az államfőt, hogy vétózza meg a hazárdjátékokról...

„Sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne...

Danko: az ellenzéki képviselők nem járnak munkába, és...

Ján Ferenčák a jövő héten ismét tárgyal Matúš...

Nem minden diáknak van lehetősége az anyanyelvén tanulni

Negyedik próbálkozásra sem sikerült megnyitni a rendkívüli ülést

Október 23-i megemlékezések a Felvidéken

Fico szerint az Európai Unió versenyképességi válsággal küzd

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma