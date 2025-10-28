Blanár Párizsban tárgyalt a francia külügyminiszterrel és Macron tanácsadójával

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter ma Franciaországban hivatalos megbeszélést folytatott Jean-Noël Barrot francia külügyminiszterrel, majd Emmanuel Macron francia elnök európai ügyekért felelős tanácsadójával, Alexis Dutertre-rel is találkozott – közölte a Szlovák Köztársaság Külügy- és Európai Ügyek Minisztériumának kommunikációs osztálya.

Blanár hangsúlyozta, hogy Szlovákia és Franciaország 2008 óta stratégiai partnerek, amikor a kétoldalú együttműködési megállapodást Robert Fico akkori miniszterelnök írta alá.

„Ez a stratégiai partnerség úgynevezett ötéves cselekvési tervek révén valósul meg, amelyekben a nemzeti, regionális és önkormányzati szintű együttműködés különböző területeit értékeljük. Nagyra értékelem a francia kollégámmal folytatott nyílt párbeszédünket, amely során számos szakpolitikai tapasztalatot cseréltünk”

– fogalmazott Blanár.

A minisztérium tájékoztatása szerint Franciaország Szlovákia egyik legfontosabb kereskedelmi partnere az Európai Unión belül, az éves külkereskedelmi forgalom eléri a 7,8 milliárd eurót. A szlovák diplomácia vezetője rámutatott, hogy mindkét ország számos kihívással néz szembe, többek között az autóipar területén is.

„A Franciaországban befektető vállalatok között található a trnavai autógyárat működtető Stellantis is, amely ugyanazokkal a nehézségekkel küzd, mint az ágazat többi szereplője. Ezért Szlovákia uniós szinten is napirendre tűzi ezeket a kérdéseket, és igyekszik megvédeni a közös érdekeinket”

– tette hozzá Blanár.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy Szlovákia Franciaország után a második legnagyobb nukleáris energia-termelő ország Európában.

„E téren Szlovákia és Franciaország megoszthatja egymással a tapasztalatait, a korábbi gyümölcsöző együttműködésre építve tovább fejleszthetjük közös projektjeinket”

– mondta, hozzátéve, hogy ez a partnerség nemcsak a gazdasági és befektetési területekre, hanem az uniós és NATO-aktivitásokra, valamint az oktatásra is kiterjed.

A tárgyalások során a felek olyan aktuális külpolitikai témákat is érintettek, mint az energiabiztonság, az Európai Unió csökkenő versenyképessége, illetve az új uniós költségvetés kérdése.

Párizsi látogatása során Blanár találkozott Alexis Dutertre-rel, Emmanuel Macron elnök európai ügyekért felelős tanácsadójával is.

A megbeszélés középpontjában európai és globális témák álltak, köztük az ukrajnai háború, az amerikai elnök, Donald Trump békekezdeményezése, valamint az energiapolitika, a transzatlanti kapcsolatok, a védelem és a biztonságpolitika – zárta közleményét a szlovák külügyminisztérium kommunikációs osztálya.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk