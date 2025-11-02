Több ezer tonna hulladék marad a temetőkben mindenszentek után

Mindenszentek ünnepe után országszerte több ezer tonna hulladék marad a temetőkben – figyelmeztetett a gyártói felelősségi szervezet (OZV) SEWA, amely az elektromos berendezések és elemek újrahasznosításáért felel. A legnagyobb gondot a műanyag mécsesek és az elektronikus gyertyák okozzák.

„Pozsonyban például 1500–2000 tonna, Kassán körülbelül 1000 tonna hulladék keletkezik, a kisebb városokban pedig ez a mennyiség több tíz vagy akár több száz tonna is lehet. Ennek 80 százaléka különféle műanyagokból, művirágokból, szalagokból és koszorúkból áll. A maradék biohulladék – ágak, élő virágok, moha és föld” – közölte a SEWA. A szervezet szerint az utóbbi években egyre több veszélyes elektromos hulladék is keletkezik, különösen az elektronikus mécsesek miatt, amelyek elemet, LED-diódákat és apró elektronikai áramköröket tartalmaznak.

A SEWA ügyvezető igazgatója, Jozef Kozák rámutatott: az elektronikus gyertyák nem valók a hagyományos szemetesbe.

„Minden egyes elektronikus mécses tartalmaz egy elemet, amely idővel szivárgó anyagokkal szennyezheti a talajt, a vizet vagy a levegőt”

– magyarázta Kozák. Hozzátette: ezeket gyakran egyszer használatos termékként árusítják, így amikor az elem lemerül, az egész eszköz a szemétbe kerül.

„Sokan nem is gondolják, hogy egy apró LED-gyertya is elektromos berendezésnek számít. Az ünnepek után ezekből több ezer marad a temetőkben, és velük együtt több száz kilogrammnyi veszélyes anyag is. Pedig elég lenne annyi, hogy leadjuk őket a gyűjtőponton, egy elektronikai boltban vagy az önkormányzati hulladékgyűjtés során”

– hangsúlyozta.

A szervezet szerint a sírokról összegyűjtött hulladékot nem szabad egyetlen zsákba dobni. A temetőkben rendszerint külön konténerek találhatók a vegyes és a biológiai hulladék számára, sőt, sok helyen a műanyag, az üveg és a papír szelektív gyűjtésére is.

A SEWA emlékeztetett: a műkoszorúk, szalagok, műanyag csomagolások, gyertyák és mécsesek nem tartoznak a biohulladék közé. A biohulladékba az élő virágokat, ágakat és földet kell helyezni. Az üvegmécsesek, ha nem maradt bennük viasz, az üveggyűjtőbe valók, a műanyag mécseseket és koszorúkat pedig a műanyaghulladék közé kell dobni. A viaszos gyertyák a vegyes hulladékba tartoznak, az elektronikus mécseseket pedig elektromos hulladékként kell leadni.

„Ha mindannyian szelektálnánk a temetőlátogatás után is, a Mindenszentek és Halottak napja környékén keletkező hulladék mennyisége akár több tíz százalékkal is csökkenhetne”

– emelte ki Lívia Burzová, a SEWA oktatási, PR- és marketingkampányainak menedzsere.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk