Jó pedagógus nélkül nincs jó iskola

Az oktatási hálózat tervezett, és részben már megvalósulni látszó optimalizációja természetesen a magyar iskolákra is hatással van, ill. lesz.

Ezért is üdvözölni kell, hogy a felvidéki magyar intézmények összefogásával talán elindul egy oktatásfejlesztési stratégia kidolgozása. Erről Vörös Mária (az SZMPSZ alelnöke) számolt be. Az együttműködés célja, hogy „ajánlásokkal és háttéranyagokkal segítse a helyi döntéshozókat“, hiszen az optimalizálás elsősorban a helyi iskolákat, a helyi közösségeket érinti.

Az optimalizáció természetesen nem csak a helyi közösségeket érinti.

Az oktatási reform kapcsán ugyanis nagyon sok, hosszú ideje elhanyagolt, problémát kellene kezelni. Gondolunk itt többek között a társadalmi jellegű problémákra; az oktatáspolitikával összefüggő gondokra; a pedagógusképzés problémáira, de a Közoktatási intézmények specifikus problémáira is.

A társadalmi jellegű problémák közé tartozik, pl. a pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülésének kérdése; a születések számának csökkenése, amely negatív hatással van a tanulói létszámokra is, miközben iskoláinkban egyre nő a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek számaránya.

Az oktatáspolitikai problémák esetében elsősorban az oktatás évek óta tartó alulfinanszírozása jelent gondot, de a pedagógusok szakmai autómiájának korlátozása is, amiről keveset beszélünk.

Gondolom, mindenki egyetért azzal, hogy az iskola legnagyobb értéke a jó pedagógus. Jó pedagógusok nélkül a közoktatási reform megvalósítása is csak vágyálom marad.

A Teach for Slovakia program szakembere (Boladovič) egyik írásában ezt úgy fogalmazta meg, hogy legalább ötszáz, brutálisan jó pedagógusra lenne szükség. Az, hogy lesznek-e ilyen pedagógusok, elsősorban a pedagógusképzés színvonalától és minőségétől függ.

A pedagógusképzés keretén belül elsősorban a tanítás módszertani kérdéseivel és a pedagógiai gyakorlatok megerősítésével, hatékonyságával kellene többet foglalkozni.

Nem utolsósorban a pedagógiai kutatásokat kell megerősíteni, hiszen Szlovákia az egyetlen ország térségünkben, ahol nem működik professzionális pedagógiai kutatóintézmény.

Albert Sándor/Felvidék.ma