Karácsonyi adománygyűjtés Nagyszombat megyében: segítség és remény a rászorulóknak

Emelkedő árak, pénzügyi bizonytalanság, a szegénység határán egyensúlyozó családok – ez a valóság ma sokak számára Nagyszombat megyében. Számukra a gyógyászati segédeszközök gyakran elérhetetlen luxusnak számítanak, a terápiák megfizethetetlenek, a rehabilitáció pedig sokszor csupán távoli álom. A megyei „Ajándék Alapítvány – Nadácia DAR” évek óta azon dolgozik, hogy ezeknek az embereknek segítsen leküzdeni mindennapi akadályaikat.

A támogatás egyik fontos formája az a karácsonyi jótékonysági gyűjtés, amelyre 2025. december 9-én, kedden kerül sor, a nagyszombati Fő utcán zajló adventi vásár ünnepi hangulatában.

A jótékonysági stand 12 és 17 óra között lesz nyitva. A látogatók tetszőleges összeggel járulhatnak hozzá az alapítvány munkájához, és cserébe hazavihetnek egyedi, kézzel készített termékeket is.

Ezeket a megyei szociális intézmények lakói és a megye középiskoláinak diákjai készítették. A standnál karácsonyi díszek, apró ajándéktárgyak, hagyományos sütemények és alkoholmentes puncs várja az érdeklődőket.

Minden adományozó így egy jó ügyet támogat, és egyben olyan tárgyat kap, amely szeretettel, türelemmel és a segítségnyújtás szándékával készült.

„A karácsony az az időszak, amikor a legkisebb gesztusok is képesek életeket megváltoztatni. Minden önkéntes hozzájárulás a standunknál nemcsak anyagi segítséget jelent, hanem a szolidaritás kifejezését is azok felé, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Minden segítségnek megvan a maga története – nem számokról van szó, hanem emberekről, akik itt élnek közöttünk. Köszönjük mindenkinek, aki megáll és egy kis jóságot hoz el erre a napra”, fogalmazott Ivana Ondrušková, az „Ajándék Alapítvány – Nadácia DAR” kurátora.

A gyűjtés teljes bevételét konkrét családok, fogyatékkal élő gyermekek, idősek, nehéz helyzetben lévő emberek és egyedülálló szülők támogatására fordítják.

Az „Ajándék Alapítvány – Nadácia DAR” tevékenységét nemcsak a gyűjtés napján lehet segíteni: egyszeri vagy rendszeres adománnyal a SK23 5600 0000 0010 4998 5001 számú bankszámlára, illetve az adó 2%-ának felajánlásával, amely semmibe sem kerül, mégis képes sorsokat megváltoztatni.

További információk elérhetők a megye hivatalos oldalán.

BN/Felvidék.ma/TTSK