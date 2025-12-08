A Mikulás a füleki gyerekekhez is ellátogatott

A Csemadok Füleki Alapszervezete idén is meghívta a családokat, hogy együtt ünnepeljenek. A Magyar Közösségi Házban 34 gyerek találkozott a Télapóval.

A szervezők minden apró részletre ügyeltek és a meleg frissítőről is gondoskodtak. A hangulatos fényfüzérekkel díszített udvaron szólt a zene, sült a friss gofri, gőzölgött a forralt bor. Az érkezőket meghitt környezet várta.

A Manók folyamatosan szólították az éppen sorra kerülő gyerekeket, akiket bent az épületben várt a Mikulás. Aki szavalt, vagy énekelt, annak ajándék és egy közös fénykép volt a jutalma. A legbátrabbak még a piros ruhás jótevő ölébe is beleültek.

A legkisebbeknek volt Ringató foglalkozás és játszósarok, a nagyok kint táncoltak, a szülők beszélgettek.

Mindenki megtalálta a saját társaságát, amelyben boldog pillanatokat tölthetett el az este folyamán.

A füleki Csemadok vezetősége elégedett, hogy ismét egy közösségformáló eseménnyel gazdagították a város lakóit.

Chovan Lilla/Felvidék.ma