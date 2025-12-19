Több mint 100 magyar gazdálkodó is tüntetett Brüsszelben

Brüsszelben több mint 100 magyar gazda vett részt az összeurópai gazdatüntetésen –közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a közel tízezer fős összeurópai gazdatüntetésen

többek között az uniós agrárforrások tervezett elvonása, valamint az Ukrajnával és a dél-amerikai Mercosur-országokkal készülő szabadkereskedelmi megállapodás ellen tiltakoztak.

A húsz országból – köztük Magyarországról – érkezett tüntető demonstrációját a Copa-Cogeca uniós termelői szervezet és számos európai agrár-érdekképviselet, köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezte – tették hozzá.

„Európa-szerte forrnak az indulatok, a tagországok, így hazánk termelői is fel vannak háborodva. A gazdákkal közösen a tüntetésen teljes irányváltást követeltünk és továbbra is követeljük azt az Európai Bizottságtól.

Határozottan tiltakozunk a Bizottság júniusban közzétett javaslata ellen, miszerint a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, valamint megszüntetnék az önálló uniós Közös Agrárpolitikát (KAP).

Ezzel szemben indokolt a mezőgazdasági költségvetés legalább 2021-2027-es szintjének megtartása, valamint annak inflációval arányos emelése, miként a KAP bevált kétpilléres struktúrájának fenntartása is. Emellett nem elfogadható, hogy csökkenjen a gazdáknak járó területalapú jövedelemtámogatás, illetve az a terv is elfogadhatatlan, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák ne kaphassanak többé ilyen támogatást” – fogalmaztak a közleményben.

Az Európai Bizottság alapos előkészítés nélkül, az érintettekkel való egyeztetés, és hatástanulmányok készítése nélkül tervez döntéseket hozni, ami tarthatatlan. Követeljük továbbá, hogy Brüsszel ne kössön olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenek a fogyasztók számára is. Az Ukrajnából, Brazíliából vagy éppen Marokkóból érkező importtal szemben ugyanis nem várják el az EU-ban kötelező élelmiszer-biztonsági előírásokat, mégis ellenőrzés nélkül engedik be ezeket az európai piacra – írták.

„Nem hagyjuk, hogy az Európai Bizottság tönkretegye az agráriumot!” – zárta közleményét a két szervezet.

MTI/Felvidék.ma