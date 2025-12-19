Már a karácsonyi ajándékvásárlás ügyében is kikérik az AI tanácsát

Egyre többen kérnek tanácsot a karácsonyi ajándékvásárlás ügyében is a mesterséges intelligenciától. Korábban a családon belüli puhatolózás vagy a baráti körben való faggatózás volt a jellemző ezen a téren, később jött az internetes böngészés, most pedig már az AI kap egyre komolyabb szerepet – derült ki a Go4insight ügynökség felméréséből, melyet 1000 megkérdezett bevonásával végzett október 30-a és november 13-a között.

„A felmérés szerint a lakosság 48%-a használja aktívan, hetente többször az AI-t. A kevésbé aktív felhasználók aránya 15%” – közölte a Go4insight.

A férfiak aktívabbak, mint a nők, főleg a 40 évnél fiatalabbak. Jellemzően a magasabb végzettségűek, jól keresők, városlakók, de nagyon nagy arányban használják a mesterséges intelligenciát a diákok is.

„Elsősorban a vásárlási szokásokra és az AI használatára voltunk kíváncsiak a felmérés során” – közölte Rastislav Kočan, a Go4insight munkatársa.

A lakosság 31%-a használja legalább havonta egyszer a mesterséges intelligenciát az áruk vagy szolgáltatások kiválasztásánál. Itt is a férfiak vannak többségben, de nincsenek akkora fölényben. A tipikus igennel válaszoló itt is 40 év alatti, magasabb végzettségű, és az átlagnál jobban keres.

Érdekesség, hogy egyes árufajták kiválasztásánál jobban bíznak az emberek a mesterséges intelligenciában.

„Például elektortechnikai, műszaki cikkek vásárlásakor sokkal többen adnak az AI tanácsaira, mint táplálkozáskiegészítők vásárlásánál vagy a biztosítás kiválasztásánál – tette hozzá a felmérést készítő ügynökség.

