A közvetlen háborús veszélyt elhárítottuk, de a háborús veszély nagyobb, mint a brüsszeli csúcs előtt volt – mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Szegeden szombaton.

A miniszterelnök utalt az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsönre, és úgy fogalmazott: úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt.

Nemcsak az a probléma, hogy az ukránok nem fizetik vissza a kölcsönt, hanem az is, hogy nincs pénzünk. Ezért a bankoktól, a hitelezőktől kell felvenni kölcsönt, amit el kell küldeni Ukrajnába

– mutatott rá. Megjegyezte: amikor kiderül, hogy az ukránok nem tudnak fizetni, akkor be kell fizetni a bankároknak Londonba a 90 milliárdot kamatostul.

Orbán Viktor beszélt arról is: a béke azt jelenti, nem veszekszünk, a békesség, hogy szeretünk együtt lenni.

Európának nem egyszerűen békére van szüksége, hanem békességre – mondta.

Az utóbbi esélyét nem látja jelen pillanatban, túl sok a seb és túl mélyre szúrtak. Béke lehet, ami azt jelenti, hogy nincs háború

– tette hozzá.

Orbán Viktor további kérdésre kitért arra is, hogy számításai szerint 20 milliárd euró felett van az a veszteség, amit a magyar gazdaság elvesztett a háború és a szankciók miatt.

MTI/Felvidék.ma