Home Kitekintő „A háborús veszély nagyobb, mint a brüsszeli csúcs előtt volt”
Kitekintő

„A háborús veszély nagyobb, mint a brüsszeli csúcs előtt volt”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A közvetlen háborús veszélyt elhárítottuk, de a háborús veszély nagyobb, mint a brüsszeli csúcs előtt volt – mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Szegeden szombaton.

A miniszterelnök utalt az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsönre, és úgy fogalmazott: úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt.

Nemcsak az a probléma, hogy az ukránok nem fizetik vissza a kölcsönt, hanem az is, hogy nincs pénzünk. Ezért a bankoktól, a hitelezőktől kell felvenni kölcsönt, amit el kell küldeni Ukrajnába

– mutatott rá. Megjegyezte: amikor kiderül, hogy az ukránok nem tudnak fizetni, akkor be kell fizetni a bankároknak Londonba a 90 milliárdot kamatostul.

Orbán Viktor beszélt arról is: a béke azt jelenti, nem veszekszünk, a békesség, hogy szeretünk együtt lenni.

Európának nem egyszerűen békére van szüksége, hanem békességre – mondta.

Az utóbbi esélyét nem látja jelen pillanatban, túl sok a seb és túl mélyre szúrtak. Béke lehet, ami azt jelenti, hogy nincs háború

– tette hozzá.

Orbán Viktor további kérdésre kitért arra is, hogy számításai szerint 20 milliárd euró felett van az a veszteség, amit a magyar gazdaság elvesztett a háború és a szankciók miatt.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

„A háborús kölcsön érdekeltté teszi a finanszírozókat a...

„Oroszország kész befejezni a konfliktust, ha az okai...

Várják a jelentkezéseket a XVI. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai...

Orbán Viktor: a közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani

Emelkedett az EU-tagországokból hazájukba visszaküldött nem uniós állampolgárok...

Semjén Zsolt: a kollektív bűnösség, a kollektív jogfosztás...

Több mint 100 magyar gazdálkodó is tüntetett Brüsszelben

Orbán Viktor: a befagyasztott orosz vagyon felhasználása „egy halott...

Az Európai Tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós...

Megállapodtak az EU központi intézményei a biztonságos származási...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma