Jobb ellátás a jobb kommunikáció és megértés révén

Nagyszombati kórházban tartották az egészségügyi szakemberek első képzését az autizmus-spektrumzavarral élő betegekkel való kommunikációról.

A napokban a Nagyszombati Egyetemi Kórház területén került sor az egészségügyi szakemberek első, az autizmus-spektrumzavarral élő betegekkel való kommunikáció és megközelítés sajátosságaira összpontosító képzésére – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

A Nagyszombati Egyetemi Kórház képviselői nagyra értékelik, hogy az oktatás közvetlenül a betegekkel napi szinten dolgozó személyzethez jut el.

„Különösen nagyra értékeljük, hogy ezeket a képzéseket közvetlenül a kórházunkban indíthattuk el. Ez felbecsülhetetlen segítséget jelent az egészségügyi szakemberek számára. Az autizmus-spektrumzavarral élő betegeknek speciális igényeik vannak, és a gyakorlati tanácsoknak köszönhetően megelőzhetjük a félreértéseket, csökkenthetjük mindkét fél stresszét, és biztosíthatjuk a vizsgálatok vagy a kórházi kezelés zökkenőmentesebb lefolyását” – nyilatkozta a kórház vezetősége.

A felnőtt betegek számára a személyzet képzésének fontosságát egy olyan anya szavai is bizonyítják, akinek otthon egy autista felnőtt fia van: „Egy autista felnőtt fiú édesanyjaként nagyon jól ismerek olyan helyzeteket, amelyek rendkívül nehezek voltak, különösen a múltban. Még egy átlagember számára is traumát okozhat egy rossz élmény az orvosi rendelőben, de ez még inkább igaz egy autista személyre, aki minden élményt, érintést vagy intenzív hangot teljesen másképpen dolgoz fel. Elég egyetlen negatív élmény az orvosi környezetből, azt egész életében magával cipeli. Az autizmusból nem lehet kinőni, ez egy életen át tartó állapot. Sokak számára azonban ez első pillantásra nem feltétlenül nyilvánvaló – az egészségügyi szakemberek hirtelen egy magas felnőtt férfit látnak maguk előtt, és automatikusan elvárják a standard reakciókat. Néha elég csak egy kis idő – előre elmagyarázni, hogy mi fog történni, türelmesnek és tisztelettudónak lenni. Akkor még egy spektrumzavarral élő felnőtt beteg is biztonságban érezheti magát” – tette hozzá Jarmila Hodálová.

Mária Kopčíková pszichológus, az Autizmuskutató Akadémiai Központ (ACVA) munkatársa elmagyarázta, miért kulcsfontosságú a kommunikáció az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek és felnőttek sikeres orvosi vizsgálatához.

Már a kis változtatások, a csendesebb környezet, a több idő vagy a világos utasítások is jelentősen csökkenthetik a beteg stresszét.

„Szlovákiában évente 570-850 autizmussal diagnosztizált gyermekkel bővül a kórtörténet. Legtöbbjüknek egész életében egészségügyi ellátásra lesz szüksége. Ezért rendkívül fontos a Nagyszombati régió által megnyitott téma” – mondta Mária Kopčíková.

A folyamatban lévő képzés alappillére az autizmus-spektrumzavarral élő betegekhez való hozzáállás tíz alapelve, mely konkrét ajánlásokat kínál a környezet előkészítésétől és módosításától a megfelelő kommunikáción át, az egyéni igények tiszteletben tartásáig. „Az egészségügyi ellátás javításának nem kell egy nagy reformmal kezdődnie, hanem megértéssel, kommunikációval és emberi megközelítéssel” – mondta Lucia Šmidovičová, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat Egészségügyi Osztályának igazgatója. Hozzátette:

az ajánlásokat elérhetővé teszik az egészségügyi intézmények, illetve a szakemberek számára is.

A közeljövőben a nagyszombati továbbképzést további alkalmak követik a galántai, a szakolcai, a dunaszerdahelyi és a pöstyéni kórház személyzete számára.

PP/Felvidék.ma