Magyarországon jelentősen visszaesett a dízelautók iránti kereslet

A használt dízelautók iránti érdeklődés csaknem 14 százalékkal csökkent az idei első négy hónapban az előző év azonos időszakához képest a Használtautó.hu adatai szerint.

A járműhirdetési portál pénteki közleménye szerint az üzemanyagársokkok sok vásárlót óvatossá tettek, emellett az autógyártók és a céges flották is egyre nagyobb arányban fordulnak a hibridek és elektromos modellek felé. A vásárlói bizalom is fokozatosan erősödik az elektromos hajtásláncok iránt, így a dízel fokozatosan veszít korábbi dominanciájából, de a technológiának továbbra is vannak elkötelezett hívei – jelezték.

Az első négy hónap összesített adatai alapján januárban 26,4 százalékkal, februárban 12,7 százalékkal, márciusban 5,3 százalékkal, áprilisban pedig 12,9 százalékkal csökkent az érdeklődések száma az előző év azonos időszakához képest.

Ugyanakkor az átlagárak minden hónapban emelkedtek, januárban 2,4 százalékkal, februárban 4,4 százalékkal, márciusban 2,8 százalékkal, áprilisban pedig 4,7 százalékkal nőttek a használt dízelautók árai. A jelenség arra utal, hogy bár kevesebben keresnek ilyen járműveket, a piacon maradó vásárlók tudatosabban választanak, és hajlandóak magasabb árat fizetni a jobb állapotú vagy fiatalabb modellekért – írta a Használtautó.hu.

