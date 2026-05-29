Felvidék-szerte zajlik az Egy táska női szeretet adománygyűjtés

Ötödik alkalommal fog össze a felvidéki közösség, hogy segítsen a menstruációs szegénységben élő nők és lányok helyzetén. Idén minden eddiginél több helyen adhatók le az adományok – még három hétig. A rendszerszintű megoldást jelentő adócsökkentés javaslatát a szlovák kormány lesöpörte az asztalról, holott a menstruációs termékek alapvető higiéniai eszközök –, az állam feladata pedig a megfelelő és méltányos szanitációhoz és higiéniához való hozzáférés biztosítása mindenki számára.

A gyűjtést ezúttal május és június hónapokban hirdette meg a Magyar Szövetség Nőtagozata, a gyűjtőpontok gerincét a Szövetség a Közös Célokért irodahálózata adja. Ehhez csatlakoztak az elmúlt hetekben egyházi és civil segélyszervezetek, iskolák, könyvtárak, önkormányzatok és magánszemélyek.

„A gyűjtőpontokat működtető hölgyek és partnerek közül sokakkal már évek óta együtt dolgozunk, s nagyon megtisztelő, hogy kitartanak az ügy mellett. Idén igyekeztünk a dél-szlovákiai önkormányzatokat is nagyobb hatékonysággal megszólítani, ami sikerült is – Nyírágó, Ipolyság, Pered, Királyrév, Nemeshódos, Kislúcs és természetesen otthonom, Debrőd önkormányzatai már az ügy mellé álltak” – adta hírül Gergely Papp Adrianna, a Nőtagozat elnöke.

A menstruációt gyakran szégyenérzet, szorongás, megaláztatás kíséri. Néha dönteni kell étel és betét között, s sokan kényszerülnek nem higiénikus megoldásokkal élni (rongyok, kartonok, túl hosszan használt tampon/betét).

„A problémának különösen a leánygyermeke(ke)t nevelő és az egyszülős családok a legkitettebbek” – tette hozzá Gergely Papp Adrianna.

„Minden egyes táska mögött egyéni gesztus és önzetlenség áll – ez mutatja meg közösségünk igazi erejét és azt, hogy olyan problémát helyez fókuszba a kezdeményezés, melyről eddig kevés szó esett, mégis rengetegen látják nap mint nap. Sok pedagógus számára mindennapos, hogy a menstruáló lányok tőlük kérnek betétet, mert máshogyan nem tudnak hozzájutni” – részletezte Bauer Ildikó alelnök. Nyitra megye képviselőjeként egy költségtervet állít össze azzal kapcsolatban, mennyibe kerülne, ha a megye által fenntartott intézményekben ingyenesen hozzáférhetővé tennék a menstruációs eszközöket.

„A beadványomat kellő számú képviselőnek kell támogatnia, ezért különösen fontosnak tartom az Egy táska női szeretet és a hozzá hasonló kezdeményezéseket, amelyek a probléma társadalmi ismertségét növelik, és sürgetik a megoldások foganatosítását. Az elmúlt évek egyértelmű eredménye, hogy nyíltabban beszélünk a menstruációról és az is egyre nyilvánvalóbb, hogy a lányokat és nőket nem érheti a legtermészetesebb testi folyamatuk miatt lelki vagy anyagi hátrány” – informált Bauer Ildikó.

Egy táska alaptartalma: egészségügyi szárnyas betét, szappan, sampon, kézfertőtlenítő, fogkefe, fogkrém, egy kedves személyes üzenet az adományozótól, hiszen a nehéz helyzetekben néha a lelki megerősítés ad igazi kapaszkodót.

A gyűjtés 2026. június 21-ig tart, s június végéig a táskák az önkormányzatok, szociális dolgozók, karitászok, civil szervezetek és magánszemélyek segítségével eljutnak azokhoz, akiknek készültek. Az elmúlt négy év során összesen 2155 szeretettáska gyűlt össze.

„Ha táskával nem áll módunkban segíteni, egy-egy cikk, poszt megosztásával is segíthetjük, hogy minél többekhez eljusson a kezdeményezés híre! Működtethetünk gyűjtőpontot is, ha azt látjuk, hogy településünkön még nincs – különösen a keleti régiókban vannak lefedetlen területek, de szükség lenne Szenc vagy éppen Nagykürtös környékén is egyre. Űrlapunkon az is jelezhető, ha valaki tud olyan családokról, akiknek szükségük van a csomagra” – közölte a részleteket Bokor Réka, a gyűjtés koordinátora.

Az esemény leírásában részletes információk olvashatók.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma