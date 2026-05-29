Június közepén Szlovákiába látogat az indiai kormányfő

Felvidék.ma
Június 15-én Szlovákiába látogat Narendra Modi indiai kormányfő – jelentette be csütörtökön a közösségi médiában Juraj Blanár külügyminiszter, aki az EU külügyminisztereinek informális ülésén vett részt Cipruson – tájékoztatott a TASR.

Blanár közölte, ez az első eset, hogy indiai kormányfő felkeresi Szlovákiát, a kormány pedig megállapodást szeretne aláírni a kétoldalú kapcsolatok intenzív fejlesztéséről.

Blanár Cipruson találkozott Szubramanjam Dzsaisankar indiai külügyminiszterrel.

Szerinte India helyzete megerősítette, hogy a közel-keleti konfliktus mennyire megzavarhatja a globális kereskedelmet.

„Szükség van a tapasztalatcserére, hogy megbeszéljük, mit kell tennünk az együttműködésünk erősítéséért – nemcsak a Perzsa-öbölben és a Közel-Keleten fennálló probléma megoldása érdekében, hanem EU-tagállamként, és a kétoldalú kapcsolatokban is” – jelentette ki Blanár.

TASR/Felvidék.ma

